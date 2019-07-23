《上流寄生族》連蛋糕都係隱喻？　韓國人氣台式餅店竟是山寨貨

韓國電影《上流寄生族》票房熱映中，其中台灣古早味蛋糕也有現身客串，原來這是導演設計好的伏筆！

近來引發熱潮的韓國電影《上流寄生族》，因為電影中深刻呈現階級差距，深獲大眾共鳴與喜愛。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，可以發現從電影上映的6月28日至7月19日，跟《上流寄生族》有關的聲量就有10612筆，而且聲量的大部分都來自社群和討論區，可見口碑持續發酵。

KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間：2019年06月28日至2019年07月19日）

KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間：2019年06月28日至2019年07月19日）

只是還記得電影中，曾出場的台灣之光「古早味蛋糕」嗎？為何「古早味蛋糕」會跑到電影中客串一角，原來這是奉俊昊導演埋的伏筆。

事實上有陣子台灣古早味蛋糕在韓國爆紅。根據《今周刊》的報導，起初是觀光客到淡水旅遊時，偶然吃到這款古早味現烤蛋糕，發現便宜又好吃，且蛋糕的製作與出爐皆為開放式，能夠親眼目睹新鮮出爐、切塊裝盒的過程，對韓國人來說尤其新鮮，而且在韓國當地的話，麵包與蛋糕的價格都偏貴，所以如此高CP的產品便就此打中韓國人的心。

台灣古早味蛋糕在韓國爆紅。（kingcastella）

2016年間，古早味蛋糕太過火紅，就被引進韓國開店販售，在經過最熱鬧的弘大商圈時，都會看到長長人龍排隊買蛋糕，而古早味蛋糕帶來的商機誰也不想錯過，於是古早味蛋糕的品牌就多達17個，短短八個月內就開設四百多家的古早味蛋糕店，可見其爆紅程度相當驚人。

一直到韓國爆料節目《小吃X檔案》踢爆，指出古早味蛋糕的製作過程中，添加大量的食用油，「一大盤的蛋糕中竟加700ml的食用油」，不僅如此，連雞蛋都不是一顆一顆的新鮮雞蛋，而是添加蛋液，使得消費者覺得被欺騙，以為健康營養的古早味蛋糕竟是添加化學原料，而這對許多分店來說大受打擊，漸漸的仍持續營業的店僅剩下十分之一。

導演奉俊昊表示：「我在電影中設定宋康昊加入賣台灣古早味蛋糕卻失敗，就是呈現韓國民眾都知道的時事，剛好也呼應宋康昊一家人都是冒充者」。但傳聞，在韓國的古早味蛋糕其實經營者全為韓國人，並無任何一家是正統來自台灣的直營店，也令人不禁好奇，究竟下一樣在韓國掀起熱潮的台灣特色會是什麼呢？

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】