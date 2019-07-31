【上流寄生族】台灣票房破億　奉俊昊親解摺Pizza盒教學真有其片

由南韓名導奉俊昊執導的康城金棕櫚電影《上流寄生族》（Parasite），挾着絕佳口碑和超高討論度，在台上映以來熱度不減，日前單是台北市的票房已衝破5000萬台幣，未夠一個月，全台票房數字更來到1億1450萬，超越韓國喜劇《炸雞特攻隊》（Extreme Job）全台票房1億901萬，成為2019年至今在台上映最賣座韓國電影！

《上流寄生族》講述沒有穩定收入的一家人透過各種手段來到豪宅工作的故事。前半段以幽默的風格描述住在半地下室金家各人的生活窘境，家庭代工摺Pizza盒的橋段讓觀眾看得既心酸又想笑，更有眼利網友發現長子崔宇植在網上找到的快速摺Pizza盒影片竟然是「真有其片」。

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導演奉俊昊分享背後創作趣事時表示：「偶然在網上看到這個『Super fast pizza box making』影片，覺得很有趣，寫劇本時，就想到能當作宋康昊一家人做的家庭代工，而他們模仿影片只求快不求好的態度，恰好也呼應他們之後的行為。」而為了在電影中使用這段影片，導演還請劇組特地與這間加拿大的Pizza店聯絡，笑說有機會去加拿大宣傳電影時，要親自去拜訪這間Pizza店。

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