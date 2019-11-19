貓毛致癌不能養、買樓要設孝親房　奶奶13項奇怪邏輯令台女傻眼

所謂「相見好，同住難」，婆媳同住要面對的壓力非旁人能想像，不過即使不是同住，長輩的想法也可能令年輕一輩傻眼。有台女早前於討論區分享奶奶的奇怪邏輯，稱對方知書識禮又有氣質，可是傳統及迷信的思想卻令她及老公驚訝又無奈，幸好老公是「神隊友」，面對無理要求能直接拒絕，令她不致獨自面對。

有台女早前於討論區分享奶奶的奇怪邏輯，慶幸不用與對方同住，而且老公是「神隊友」。（《BB來了》劇照）

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該台女早前於Dcard討論區分享婚後生活，指與老爺奶奶並非同住，婚後她與老公居於台北，老爺奶奶則住在台南，偶爾才會回婆家。她形容奶奶很有氣質，「充滿書香氣息、講話輕聲細語、吃飯細嚼慢嚥、對我們很好」，不過思想卻是非常傳統，加上迷信風水，以致有一堆令她和老公都非常傻眼的處事邏輯。

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台女坦言，奶奶的各種「事蹟」及驚人語錄每次都令她和老公翻白眼，慶幸自己並非與對方同住，但她指奶奶願意直接表達不滿，總比記在心裏然後向別人抱怨好。她又笑指奶奶處事奇怪也有好處，就是讓她知道自己嫁了個「神隊友」，能夠直接拒絕或指出奶奶的問題，以致她不用獨自面對。

台女笑言，奶奶的奇怪邏輯令她和老公常常翻白眼。（《BB來了》劇照）

不少網民都感同身受，留言表示「神隊友」真的非常重要，「隊友真的很重要，還好你有神隊友」、「嫁了這個神隊友你運氣真是太好了」。亦有已婚多年的網友送上建議，稱面對奶奶最好的方法是「保持距離以策安全，相敬如賓海闊天空」、「我都把婆婆的舉動和言行當笑話，和我娘家分享，後來我覺得好像就沒那麼討厭了」。

（Dcard討論區）