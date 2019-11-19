交配時對手當場「斷頭」　發情公鹿嚇呆即閃　影片吸千萬點擊

明明興高采烈卻遇上「兇案」，這陰影應會纏繞一輩子。日前網民瘋傳一條片段，片中一隻公鹿正值發情期，打算跟雌鹿做「愛做的事」，詎料只維持數秒，下秒即發生衝擊性畫面，嚇到公鹿走都走不切，片段吸引超過1000萬點擊率，笑翻不少網民，「鹿：死定了，這下怎麼辦」、「嚇死鹿了，讓牠以後怎麼辦呢？」

影片中，一隻公鹿從後趴上另一隻鹿的後臀，並開始有所行動進行交配。（影片截圖）

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在長約21秒的片段所見，一隻疑似發情的公鹿於草地上，從後趴上另一隻鹿的後臀，並開始有所行動進行交配，期間牠不停湊向對方的臉，畫面激情又恩愛，惟下秒竟然變成「兇殺案」。

「命案」過程逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

公鹿享受數秒後，前方的雌鹿突然「斷頭」倒地，公鹿目擊這衝擊性畫面後，才驚覺危機四伏，又可能發現或是自己造成，嚇得馬上停止動作及跑走，行兩步後，公鹿離遠觀察「斷頭」雌鹿，臉上完全不知所措，還一度回頭俯身欲檢查「斷頭」。然後直至這刻，牠仍不知原來眼前的雌鹿只是一個雕像。

影片近日在網上瘋傳，吸引超過1000萬點擊，不少網民都表示笑翻，「求公鹿陰影面積」、「鹿：死定了，這下怎麼辦」、「嚇死鹿了，讓牠以後怎麼辦呢？」又笑指公鹿以後都不敢傳宗接代。

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