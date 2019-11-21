買貓後退貨被拒　女子當場狠摔小貓再怒踩　網民鬧爆：落地獄！

虐待動物的行為不能原諒！內地吉林一名女子早前在寵物店買了一隻小貓，其後想退貨被拒，竟在店內揪出小貓，然後重重地貓摔倒上，再大力踏着小貓，場面十分殘忍。店家就事件報警，女子卻對警員稱「這事和別人無關」。影片其後在網上瘋傳，女子被網民狂轟要「落地獄」，直指該禁止這名女子再養貓。

寵物店拒絕退貨後，女子將小貓重重摔在地上。（網上片段截圖）

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事發寵物店的店主表示，涉事女子於上周五（15 日）因自家貓走失，於是去該店買了一隻小貓，當時店主已強調寵物不退不換。女生於前日（19日）再次去該店，稱自己的貓已找到了，要求退還該貓，並改買其他物品，但遭店主拒絕。不料女子情緒激動，氣憤之下把袋內的小貓揪出，當場重重摔在地上，之後更大力直踩小貓的頭部及用腳碾壓，動作十分殘忍。網上流傳的片中可見，小貓被摔在地上後發出淒厲慘叫聲，仍一跛一跛掙扎爬到女子腳邊，該女子之後把貓放回袋中。

女子大力踏住小貓，更用腳碾壓。（網上短片截圖）

當地警察接獲寵物店報案後趕赴現場，女子堅稱「這事和別人無關」。事件曝光後，女子迫於輿論壓力，只好在朋友圈發文道歉，「抱歉驚擾了所有愛寵人士，不管之前和店家有過什麼買賣交易，摔貓的舉動是不對的，不應該拿貓撒氣，幸好貓完好無損，一切正常」。她又指「都說衝動是魔鬼，可是當時也不該不受理智控制，小孩子都知道愛護各種小動物，我當時行為連一個小孩子都不如」，以後會好好善待買來的2隻小貓，「我會用實際行動證明我也是愛貓一族」。

即使道歉後，很多都不接受，不少網民怒轟女子「不尊重生命的人就該下地獄」、「看得我好難過，心好痛」、「想把這女的狠摔在地使勁踩」、「以後會善待？鬼會信你」。有人則建議應不再讓女子養貓，以免她不知何時再拿貓咪出氣。