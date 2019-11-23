不滿旅行冇份　台男想掉老婆護照求集氣　網民潑冷水：珍惜生命！

老婆有重任交托，相信大部分老公都不敢怠慢。近日有台男在facebook發文，抱怨老婆出外旅行卻不帶他，更要他幫忙到台灣外交部領取護照。他在照片中作狀要扔掉老婆的新護照，又在文中表示「我有個大膽的想法」。帖文一出，短時間內便有大批網民關心樓主安危，呼籲他「珍惜生命」，也有人突破盲點，質疑樓主是否只結婚數年，否則理應盡快送老婆離開。

台男抱怨老婆出外旅行卻不帶他，更要他幫忙領新護照。（fb「爆怨公社」圖片）

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該台男在fb群組「爆怨公社」的帖文訴苦，不滿老婆拋下自己不顧去旅行，照片中可見他已為老婆領取新護照，但在其中一張照片，他看似準備把護照扔到垃圾桶內，又說：「我有個大膽的想法，誰能給我勇氣」，希望在網上集氣。

台男在照片中作狀要扔掉老婆的新護照。（fb「爆怨公社」圖片）

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帖文在不足6小時就有近萬個心情回應，以及逾1200個回應；當中不少人勸阻樓主，「不知是要進急診還是進塔位」、「樓主還能回覆留言嗎」、「活着不好嗎？」當然也有人繼續食花生，要求樓主「丟了他阿哈哈哈哈，不過記得po後續哦」。

同時，有其他網民則獻計，「我的想法比你大膽，燒掉或剪掉」，又開玩笑指求「勇氣」的話，應該「搜尋下載梁靜茹《勇氣》」；另有人一語道破重點：「你應該結婚不滿五年喔，不然應該買機票趕快送老婆去。」