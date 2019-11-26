【喵星人】貓咪可以做間諜？初次行動險被輾死　計劃半世紀後曝光

編按﹕主子（貓咪）毛茸茸的小耳朵，圓潤粉嫩的肉球，治癒了無數貓奴的心靈，日前成為熱話的《金宵大廈》中的神秘黑貓「靚寶」也再次令大眾留意到主子的重要，但你又知不知道主子也曾經做過CIA間諜？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

在60年代美蘇冷戰期間，間諜活動是十分普遍，而為了得到對方的情報，雙方可謂無所不用其極，連貓咪也不放過，決心把他訓練成「間諜貓」來取得對方情報。

美國CIA決心把他訓練成「間諜貓」來取得蘇聯情報。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

根據美國CIA的一份文件透露，當年他們曾經為貓咪進行手術，把咪高峰植入牠的耳道，並在身體裏植入電池和發射器。隨後讓貓咪進行一系列的訓練，教導牠聽從指揮，行到指定地方，例如對方進行會議的窗邊、椅子、吃飯的餐廳等竊聽他們的談話內容，因為對方應該萬萬想不到連貓咪也有可疑。

在整個「間諜貓」計劃中，美國先後花了五年時間，共1300萬美元來研究，並把該計劃名為「Acoustic Kitty」。但在研究過程中，美國發現最大的挑戰是一旦貓咪感到肚餓，便會自行離開崗位，導致竊聽到的都是一些不相關的東西。所以，美國為了不讓肚餓而影響竊聽行動，因此又為貓咪進行減輕牠們飢餓的手術，終於，貓咪可以執行牠第一個任務了！

CIA又為貓咪進行減輕牠們飢餓的手術，終於，貓咪可以執行牠第一個任務了！（《如果這世界貓消失了》劇照）

「間諜貓」第一個任務就是要去偷聽兩個目標人物的對話，可惜當貓咪一出動就正式宣告行動失敗，因為當貓咪正步行向目標人物談話的地點時，就被一架的士撞到，令貓咪差點英勇殉職。最後，美國也徹底放棄了訓練「間諜貓」的計劃，並把該計劃一直保密，直到2001年才被人所知。

果然，貓咪還是比較適合當主子呢！（《如果這世界貓消失了》劇照）

果然，貓咪還是比較適合當主子呢！不過說起來，我也總覺得貓咪的眼神是在監視着自己……

內容提供：奴才

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「貓咪原來曾經做過CIA間諜？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）