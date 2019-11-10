【封神榜】伯邑考肉丸竟有真人版？　西亞古國歷史的駭人事跡

在《封神榜》中伯邑考因為拒絕了妲己的愛，令妲己因愛成恨，向紂王誣告伯邑考性騷擾她，導致紂王一怒之下殺死伯邑考，並把他製成肉丸送給他父親姬昌吃。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

當然，《封神榜》的劇情並不是真的，但西方歷史上卻有一位將軍與姬昌的故事十分相似，他就是哈爾帕格。根據古希臘歷史學家希羅多德在《歷史》中的描述，記載了在公元前6世紀時，哈爾帕格是西亞古國米底亞的一名將軍，當時的國王阿斯提阿格斯發了一個夢，他在夢中看到自己女兒的兒子居魯士二世將來會取締自己成為新的國王，推翻政權，他害怕夢境成真，自己的皇位會被搶走，於是就命令哈爾帕格把他的孫兒殺死。但是哈爾帕格不忍心把嬰兒殺掉，所以便把他偷偷交給一位牧羊人撫養。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

十年後，居魯士二世長大了，卻被人發現無論在外貌抑或行為舉止上，他都一點也不像牧羊人，因此令國王產生了疑心。在一輪的調查下，他終於發現了這個人就是當時命令哈爾帕格殺死的孫兒居魯士二世。這件事使國王十分憤怒，立即命人把哈爾帕格的獨生子殺害，然後在一場宴會當中，把他兒子的烤成菜餚，獻給了哈爾帕格吃。哈爾帕格當時知道了這件事，但他依然冷靜地把肉吃完，並默不作聲，事後他把兒子剩下的帶回家中埋葬起來，內心便密謀如何報復國王。

哈爾帕格不忍心把嬰兒殺掉，所以便把他偷偷交給一位牧羊人撫養。（Anita Austvika/Unsplash）

後來，一位祭司告訴國王，叫他不要把居魯士二世殺死，而是叫他回到父母身邊。不過國王仍然十分害怕皇位不保，於是找來了術士來詢問孫兒的情況，術士表示當時孫兒正在與其他人在玩皇帝遊戲，而且嬴了皇位，所以實現了當國王的事。國王聽了後便放下了心頭大石，安心讓他留在皇宮居住。

但其實密謀作反的哈爾帕格一直私下與居魯士二世保持聯絡，常常說服他進行叛變。居魯士二世終於在哈爾帕格的游說之下，於帕薩爾加德的戰役中反叛了米底亞國，成為叛軍，而哈爾帕格更協助了他登上王位，成為新的國王。

哈爾帕格更協助了他登上王位，成為新的國王。（Paweł Furman/Unsplash）

事後，雖然哈爾帕格讓他殺阿斯提阿格斯，但他覺得早前在皇宮中，阿斯提阿格斯對他也不算太差，所以他便讓阿斯提阿格斯留在宮中至老死。

居魯士二世最終也如阿斯提阿格斯的夢境一樣，取締了他，推翻了政權成為國王。而整個情節也跟《封神榜》中的故事十分相似，成為西方真人版的姬昌與伯邑考。

內容提供：褪色的白

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「西方《封神榜》：真人版的姬昌與伯邑考」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）