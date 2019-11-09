灰姑娘原型記載於古藉《酉陽雜俎》？壞後母、癡情國王無分國界！

灰姑娘的故事大家都聽過很多遍，相信不少女孩小時候都曾經幻想過自己能夠成為公主，即使長大後知道不能成為公主，也想買對玻璃鞋完成心願。但其實，真人版的灰姑娘童話早在公元9世紀時就已經被記載，故事主角是一名叫葉限的女子。

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葉限的故事被記載在《酉陽雜俎》的〈續集．卷一．支諾皋上〉裏，名為《酉陽雜俎‧葉限》。《酉陽雜俎》總共有30卷，是以唐代段成式所寫的小說集，並在公元9世紀成書，當中以介紹漢唐的生活及人民的思想為主。

故事是講述在秦漢以前，在西南地區的一個少數民族中，有一位姓吳的首領，他有兩個妻子，其中一位妻子因病早死，留下了女兒葉限與同父異母的妹妹、爸爸、和後母同住。葉限天生聰慧伶俐，擅於淘金，所以爸爸十分喜愛她。可惜爸爸去世後，後母便開始虐待她，迫她日日夜夜都上山砍柴，下深潭提水，生活苦不堪言。

真人版的灰姑娘童話早在公元9世紀時就已經被記載，故事主角是一名叫葉限的女子。（《仙履奇緣》劇照）

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有一天，葉限在潭中提水時發現了一條金色眼睛，紅色脊鬐的小魚，便把它偷偷帶回家中飼養，但是魚的體積一天比一天大，即使葉限換了多個不同的容器也放不下這條魚，因此便把它放到屋後的池塘繼續飼養它。這條魚也很有靈性，每天當葉限來到或經過時，就會浮出水面，但當其他人經過時，就不肯露面。後母知道了魚的事，便穿了葉限的舊衣，扮作是她來到池塘，引魚露出水面後把它殺死，然後燒成菜肴，十分殘忍。

葉限發現魚死了後，便傷心地跑到野外哭泣。忽然有位神仙從天而降，告訴葉限：「如果將魚骨埋葬，然後再對魚骨許願，你什麼願望都會實現。」葉限回家後便按照神仙的說話向魚骨許願，果然，她得到數之不盡的金銀珠寶，錦衣，和美食。

後來，在族中有一戶人家舉辦了宴會，葉限的後母便命令葉限留在家中，自己則帶着親女兒參與宴會。葉限等後母走了後，便向魚骨許願，然後穿上許願得來的翠綠羽毛上衣和金色的鞋子，偷偷跟隨後母到宴會地點。但在宴會期間，葉限因為被後母發現而急忙跑回家中，扮作沒有外出，但在跑的途中留下了金鞋，被其他人拾到，並帶到去陀汗國出售。

在一次宴會上，葉限的後母便命令葉限留在家中，自己則帶着親女兒參與宴會。（《仙履奇緣》劇照）

陀汗國當時是一個兵力十分強大，擁有十多個海島的國家，其年輕國王無意中買到金鞋，並發現金鞋輕如羽毛，走路的時候一點聲音也沒有，國王十分希望找到鞋的主人，所以便命令全國的女性都要試穿這隻鞋，可惜全國也沒有女性能穿得上。

後來，國王發散人手到處搜查鞋主，最後終於被他找到葉限。葉限穿上了當時的翠綠羽毛上衣和金色鞋子，外貌深深打動了國王，加上國王聽到她家中的悲慘遭遇後，便決定帶葉限和魚骨回國，並封她為王妃。至於後母和她的親女兒，就被飛石擊中而死，族人把她們埋葬了在石坑中。

國王發散人手到處搜查鞋主，最後終於被他找到葉限，並封她為王妃。（《仙履奇緣》劇照）

葉限比灰姑娘早出現約800年，因此不少人都覺得灰姑娘是改編自葉限的故事，認為故事是當時由絲綢之路和航海商人傳到歐洲，格林兄弟後來在1812年加上了南瓜車等橋段，出版了格林童話，把該故事的主角改為灰姑娘和玻璃鞋。至於這說法是真是假，就不得而知了。

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內容提供：褪色的白

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「中國版的灰姑娘童話故事」​】

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