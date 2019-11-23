【醫者仁心】手術前驚聞父親離世　仁醫趕見最後一面即重返手術室

醫護人員見盡生離死別，但面對至親離世，還是會感到哀傷。內地一名醫生日前準備為病人做手術前，突然接到八旬老父搶救無效離世的消息，面對親情與職責，他決定先離開崗位，匆忙趕去見父親最後一面，然後立即回到手術室救人，強忍悲痛對家人說：「這裏的事情你們可以做，但樓上的手術只有我才能做！」專業操守感動不少網民。

內地骨科醫生許向東上月替病人做手術前突接獲父親離世消息，但他僅趕往見父親最後一面便返回手術室繼續工作。（央視新聞截圖）

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內地傳媒報道，上月14日下午，陝西寶雞市第三人民醫院的骨科醫生許向東如常準備替一名85歲婆婆做手術，不過手術開始前，護士突然接到通知，指許的86歲父親於該醫院深切治療部搶救無效證實不治。當時等候動手術的婆婆已接受麻醉，一切準備就緒。

許向東見婆婆情況穩定，作了一個決定，向其他醫護人員表示「有急事」要外出一會，趕到深切治療病房見父親最後一面，「父親為我們付出很多，我想親自看一眼」。病人家屬見主診醫生突然離開手術室都不禁緊張起來。看到已離世的父親，許難掩傷心之情，「我摸了摸父親的手，又摸了摸臉，不捨不忍啊」，可是他確認情況後，向家人稍作交代又急忙返回手術室繼續工作，「這裏的事情你們可以做，但樓上的手術只有我才能做」。

數小時後，許向東離開手術室，婆婆的手術非常順利，其家人向醫護人員查詢時，才得知許於手術前突然離開手術室的原因，「他爸都去世了，最後還趕上來給我媽做手術，我當時心裏確實挺感動的，突然之間心裏很不平靜」。

對於獲得稱讚，許向東僅表示自己只是盡作為醫生的責任。（央視新聞截圖）

當晚11時，許向東將父親送到殮房後，返回病房繼續跟進病人的情況，家屬見到他後即上前道謝：「今天太難為你了。」許聞言只冷靜地表示：「作為外科醫生，如果面臨這種情況，我想每個醫生都會這麼做的，他絕不可能放棄患者這邊。」

許的專業精神令同事及家屬都大受感動，他事後接受訪問時稱，打從父親受傷的第一日已作好最壞打算，「我明白父親的病不會好了，即使醒過來也不樂觀，但沒想到會走得這麼快，也沒想到會和10月14日那天的手術碰在一起」，然而他指當日的手術「從治療到手術準備都是我做的，從對病人負責的角度出發，我必須親自上手術」。

事件引起內地網民討論，不少人稱讚許向東非常專業，同時不忍他要在傷痛中工作，「該是怎樣的仁心才能讓這位醫生做到這樣啊」、「他當時的心情一定心如刀割，不容易」、「請多給醫生一份尊重和理解」。不過也有網民認為事件不人道，硬要醫生於情緒不穩下工作是非常殘忍，更可能會對病人造成危險，「不應該提倡，首先要把醫生當成有七情六慾的人，其次才是行業從業者」、「請不要傳揚這種理念，醫生首先是個人」。

（綜合）