內地網紅關美顏濾鏡露真面目　直播即違規被封　網民喊慎入

自從有了直播濾鏡的發明，網紅世界變得更夢幻，不時都有直播主因忘記開美顏等濾鏡，展露出真面目而嚇壞粉絲。不過最近就有內地網紅在節目中故意關掉美顏效果後，被官方直接以違規理由關閉其直播，而「關美顏被封直播」的話題更火速登上微博熱搜。

郭老師近日突然心血來潮在直播中試用美顏功能，開關數次示範效果。（影片截圖）

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網紅「迷人的郭老師」聲稱是一名90後美妝直播主，擁有數萬名粉絲，她一直走自然風格，平常很少在直播開濾鏡，亦沒有刻意打扮上鏡，就只是隨便綁起頭髮露出大臉，或剛洗澡後一頭濕漉漉的秀髮，用最自然的樣子在鏡頭前與粉絲互動。

不過她近日突然心血來潮在直播中試用美顏功能，開關數次示範效果，由白哲V臉瞬間變成闊大圓臉，膚色亦偏黃，但關掉一會後系統突然顯示「直播因違規已被關閉」。



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事件引起網上熱議，更一度成為微博話題，有人表示內容引起不適，呼籲圍觀網民慎入，亦有人表示是看過最爆笑的直播，更有人質疑是造假。不過郭老師其後在微博回應事件，指有人批評她言語不文明，甚至不正能量，她反駁說：「一個視頻你能看明白什麼，別揣測別人，我要是扶老太太過馬路，你還說我故意錄視頻（指影片）作秀呢」又拋下一句「懂我的都懂，我是個孩子」，粉絲們則表示會一直支持她。

（綜合）