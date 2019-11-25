內地炫富網紅郭美美　出獄後宣布改名　自爆食老本兼整容失敗

內地網紅郭美美早年在微博上以「中國紅十字會商業總經理」的身份炫富，引起輿論嘩然，後來她被爆賣淫及開設賭場，被判5年有期徒刑。然而今年7月她刑滿出獄後，過往V臉大眼挺鼻的精緻臉龐，發漲變成U型臉。近日她為重新出發，更改名為郭宸溪，其顏值亦再度進化，下巴變尖、眼睛變大，網民也驚呼差點認不出來。

今年7月郭美美從湖南女子監獄出獄，近照隨即流出，可見她瓜子臉圓了不少，雙眼皮都腫起來。（網上圖片）

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內地網紅郭美美8年前被微博實名認證為「中國紅十字會商業總經理」，私下亦不斷炫耀名車與名牌包，惹來中國紅十字會發聲明強調和郭美美毫無關係，不久她被爆以每次高達數十萬人民幣身價，多次進行性交易，同時被揭開賭場，最後被警方拘捕及判囚5年。

郭美美也不時貼出旅行等美照，看來打算當一名職業網紅。（網上圖片）

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今年7月她從湖南女子監獄出獄，近照隨即流出，可見她瓜子臉圓了不少，雙眼皮都腫起來。近日，她重返微博及宣布改名為「郭宸溪」重新出發，「大家慢慢開始適應我的新名字吧」，她又在直播中自爆整鼻失敗，「鼻子都歪了」，坦言自己不是適合整容的人，過幾天便會拆掉鼻子，她亦透露現時沒有工作，要吃老本。另外，郭美美也不時貼出旅行等美照，看來打算當一名職業網紅。

（綜合）