全台最伏夾公仔機？20蚊台幣夾「超低驚喜」福袋　台女打開即崩潰

近年來夾公仔機店快速林立，幾乎走到哪裏都可以看到，業者為了搶食這塊商機，紛紛擺出各種稀奇古怪的商品，就是為了吸引民眾前來夾取。日前就有一名女網友看到一台夾公仔機，裏面放了許多驚喜包，她止不住好奇所以花了20元（台幣、下同）夾了2包，不料拆開來卻是一包紙手巾和一條即溶咖啡，讓她忍不住傻眼直呼「到底是驚喜還是驚嚇」。

一名女網友看到一台夾公仔機裏的驚喜包，止不住好奇心花了20元夾了2包，不料拆開來卻是一包紙巾和一條即溶咖啡，讓她當場傻眼。（FB@爆怨公社）

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原PO在「爆怨公社」中PO文表示，先前她看到一台夾公仔機上頭寫著「佛心台」、「超低驚喜」而且保夾50元，因此她就止不住好奇心，所以花了20元夾了2個驚喜包，但打開來看卻是兩個「超低價」的驚喜，一包迷你紙手巾跟一條即溶咖啡，讓她直呼「如果知道內容物就不會想夾了」，甚至一包賣10元都比內容物還貴。最後原PO還打趣的說，回到家才突然意識到自己把最有價值的「包裝袋」丟掉了。

▼▼▼網民表示︰「好奇心不止殺死貓還殺死錢包」▼▼▼

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