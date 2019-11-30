【家居泥水DIY#2】開料修補牆身好簡單　睇裝修佬短片學撈英泥沙

文：裝修佬 上集講解完如何打拆石屎，當打拆走鬆散的石屎後就可以用英泥沙修補牆身，而用英泥沙開料時亦有不少需注意的事項。

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利用英泥沙修補有三樣東西需準備好，就是沙、英泥及水，方便的話可加入少量英泥寶。以這個影片為例，碎沙石及英泥的比例就是4份沙加上1份英泥（份量比例應視乎現場環境）。

混合的程序和次序亦有講究，就是要先倒沙再加上英泥，之後就可將兩者混合，直至見到混合物呈淺灰色就可作備用，緊記要將底部的沙和英泥都要徹底混合。

自己開料修補牆身其實不難，只要掌握好材料比例及混合時要注意的重點即可。（裝修佬短片截圖）

大致上混合好之後，就可在中間掘個圓坑，再加入清水及英泥寶。有部分師傅會將混合物打至「起膠」狀態，而這次我們只將混合物變成短片中1:28秒的狀態。

開料其實就是這麼簡單，材料準備好後就可以修補牆身。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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