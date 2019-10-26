【家居木工DIY#5】鑿木要凶狠又要細心　即學打鑿、修鑿點用！

文：裝修佬 今集主要同大家介紹鑿的應用，而鑿所需的工具包括木工鑿以及鎚仔，而鑿我們會分「打鑿」和「修鑿」。打鑿顧名思義是用來打，即是需要凶狠、大力地鑿的時候所用；而修鑿即是打鑿後，要修飾至美觀時使用，主要用作修口修邊。

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無論是打鑿或是修鑿，鑿都會分兩邊，一邊是平的，而另一邊是斜的。緊記平的那邊要貼住墨線，而斜的那邊就是向着需被鑿起的地方，即是影片中的長方形框。

當你準備鑿木時，首先就需要行鑿，將鑿貼上墨線上，然後就可以輕輕地向下鑿，再巧用鎚仔敲過去墨線上，再輕力鑿，就可以鑿出一條線。完成一條線後就可以反轉木工鑿，運用斜的那邊把長方形框內的木片出來。緊記當鑿些較窄的位置，就可換把較小的鑿。

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當鑿完成一個框以免木材不會因受壓而爆開時，就可用力向下鑿，而當鑿到一家深度時，就可把長方形框內的木剷出，而過程中需不停重複鑿深和剷的步驟，就可自然地鑿出想要的形狀。但要記得千萬不要在同一面鑿，因為當不斷向下剷，剷到最底部時邊位就會出現扳口、爆開等等問題，所以鑿到一定深度時緊記要翻轉，由另一邊鑿回頭。

最後，當大家鑿木材時記得要把鎚仔打扁來敲，因為當鎚仔打扁來拿時，打擊面變大自然會較容易撃中目標，不然很容易會打到手造成危險。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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