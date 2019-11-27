小店趕製25人份食物　客人突無理棄單　台好心老闆轉贈街坊免浪費

經營小生意不容易，如遇上不守承諾的客人更是麻煩。台灣一間賣魚丸起家的食店日前於facebook專頁發文抱怨，指有客人日前致電訂了25人份量的午餐，可是取餐當日才突然惡意棄單，理由令人生氣又無奈。老闆不忍白白浪費食物，只好轉贈予社區內有需要人士作為「愛心餐」，事件引來網民討論，狠批涉事客人不負責任。

台灣一間賣魚丸起家的食店早前接到25人份的訂單，可是到了約定時間客人竟沒有現身，更不負責任地棄單。（fb「 大坑九號步道 十元虱目魚丸湯的努力與感動」圖片）

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一家位於台中、賣魚丸及炒粉麵起家的食店早前於facebook專頁分享遇上劣客的經歷，老闆稱本月19日收到一名女子致電，指其任職的公司該周末會有活動，要求店方於翌日下午準備好25人份量的蝦仁炒飯、炒麵及炒米粉，訂單金額約為3000多台幣（約770港元）。

老闆指一向「秉持相信每一個客人的信念」，故不會要求訂團體餐的客人先繳付訂金，即使是緊急訂單也沒相關要求。老闆又指由於店舖人手緊張，接單後要忙碌一番才能趕製好食物，「剛好人手又不足，然後又要耗費人力來準備這些東西，而且這些食材我們平常日沒有供應的」。

不過在約定的時間客人竟遲遲未有出現，老闆遂致電客人查詢，不料對方竟冷淡表示：「我昨天晚上有傳訊息給你，說天氣太冷取消。」即使老闆回覆指沒收到短訊，對方也只說了一句「活動延期，下次去」便掛斷電話，態度非常惡劣。

突然多出了25人份的食物，老闆不想造成浪費，只好即時決定多盛一點給購買食物的客人，同時向社區內有需要的街坊及學校派發免費「愛心餐」。不少熟客均對老闆被棄單感到非常不值，直指涉事客人不負責任，「太沒品了吧！請珍惜店家的信任、請有點同理心吧」，又勸老闆要向訂團體餐的客人收取訂金，「以後還是小心一點、這年頭有些惡質的人會故意棄單或亂訂」、「成本多少就先收多少，至少就算棄單也只是損失工錢，沒辦法出來做生意總是得要負一點風險」。

（綜合）