【高以翔逝世】疑出事前畫面曝光　吃力跑彎腰扶欄　網民：好心痛

台灣男星高以翔周三（27日）凌晨在內地拍攝浙江衛視綜藝節目《追我吧》期間昏迷，送院後搶救無效，終年35歲；微博其後瘋傳一段高以翔錄製節目的畫面，見到高以翔似體力不支，跑上斜道時更一度抓住扶手借力。不少網民看後都留言表示心痛，「還是不敢相信（高以翔）已經不在了！」

長約16秒的片段中，身穿節目特製服裝的高以翔一直往斜台跑去，但似乎體力不支，及後要扶着欄杆作支撐，整個人彎下腰來，步伐緩慢，然後走入室內，消失在鏡頭前。

網民紛留言表示心痛，「看着這個影片，好想拉住他啊！告訴他別跑了，千萬不要再跑了，但是現實很無力」、「無法想像好好的一個人就這麼沒有了」、「我一個路人看了都要心疼死了，他的家人和粉絲看到該是何等的心痛，不要發了，求求了！」

浙江衛視則在周三（27日）晚發表聲明稱，高以翔家屬已經飛抵寧波，而節目組目前正積極處理後續事宜，並再次說明事發經過：「高以翔在錄製節目過程中，奔跑時突然減速倒地，現場醫護人員即刻進行搶救，並隨後送往當地三甲醫院進一步救治，最後搶救無效離世。對於意外事件的發生，我們會深刻反思原因，對節目錄製所有環節進行全面調查，更周全地做好節目安全保障工作。」

浙江衛視發表聲明稱，高以翔家屬已經抵達寧波，而節目組正積極處理後續事宜。（微博@浙江衛視圖片）

高以翔突然離世震驚亞洲娛樂圈，「高以翔去世」、「浙江衛視」、「追我吧」等成為微博熱搜關鍵字。網民除了對高以翔離世感到哀傷，也對浙江衛視安排藝人在凌晨錄製節目表示憤慨，留言稱「這節目還是封掉吧。聽聞一直都不合理的讓藝人高強度玩遊戲，這回出人命了，總該收斂了吧。可用人命換真的不值得啊」、「明星以後都別去浙江衛視了」、「封殺浙江綜藝！」

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浙江衛視還被指早有「前科」，已不是第一次出意外。據稱，先前范丞丞、畢雯珺曾因錄《追我吧》該節目嘔吐，李振寧還被送上救護車吸純氧；釋小龍助理在浙江衛視《中國星跳躍》中不幸溺斃、歌手張傑也在《王牌對王牌》因遊戲設計不安全導致暈倒後砸到臉部淤青。