【自食其力】越南10歲男童慘遭家人離棄　住木屋種菜過活拒被收養

不少家長亦把自己的小孩捧在手心當寶，貼心的照顧令他們得到無比幸福的生活。可是在越南，有位10歲男童先後慘被父母及祖母遺棄，年紀小小就要學懂獨自生活、上學，甚至種菜煮飯。他一直以為會等到父親歸來，但等到的只是父親在地盤遇上意外離世的消息。男童自此拒絕被收養，更決意帶回爸爸的遺體回家好好安葬，靠自己過生活。

越南有位10歲男童先後慘被父母及祖母遺棄，年紀小小就要學懂獨自生活、上學，甚至種菜煮飯。（網上圖片）

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該10歲男童鄧文勸來自越南宣光省，今年就讀小學五年級。由於家境過於貧困，母親在他2歲時就離開改嫁他人，父親則在他4歲時也離家出外打工，只能與祖母相依為命。但直到去年，祖母亦決意再婚離家，偶爾才回來探望孫子，只剩年紀輕輕的鄧文勸在家靠自己生活。

鄧文勸自此就一人住在破舊的小木屋內，相中可見屋頂只鋪着數層茅草，家中更要用柴火才可煮食，而附近其實亦無任何鄰居，只有樹林和荒地，幾乎與住在深山無異。他每日亦過着簡樸的生活，又堅持繼續每日上學努力讀書，回來後就到森林採筍煮飯，甚至種菜養活自己。

相中可見屋頂只鋪着數層茅草，家中更要用柴火才可煮食，而附近其實亦無任何鄰居，只有樹林和荒地，幾乎與住在深山無異。（網上圖片）

鄧文勸解釋自己一直堅持下去是因為期盼父親有日終會歸來，雖然對他的印象已很模糊，甚至於2年前才從其他在外打工的人傳消息得知父親工作的地點。父親自離家後亦無聯繫過家裏，又從無寄回生活費，但鄧文勸相信父親有他的難處，更充滿希望他回來彌補缺失的父愛。

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結果好不容易堅持了一年獨自生活，鄧文勸最近在上學途中突然得知父親在地盤遇上意外離世的惡耗。當時他在老師的幫助下，拿着1千萬越南盾（約3374港元）遠赴當地，把父親的遺體領回家，並在當局的幫忙下，順利把父親遺體下葬。

學校班主任范氏娥在網上公開了鄧文勸的故事，引起大批網民關注。有更多人表示希望收養他，但鄧文勸一一拒絕，又指自己可繼續堅強地生活下去。

最後他獲得大量網民的捐款，甚至有不少義務團體陸續前來探望及送贈物資，例如毛毯、衣服、鞋子、書籍、玩具等，而學校的老師們更送贈單車，讓他在上學時更為方便，甚至有好心人還為鄧文勸理髮及修葺木屋，令他感受到不少溫暖。

范氏娥指，因為鄧文勸現時擁有豐富的食物，甚至是電飯煲，於是特意教他在家中煮飯。她又解釋，雖然鄧文勸依然要自食其力，但有着外界的支持，他至少不會像以前般孤獨及貧窮。

（綜合）