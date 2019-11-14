越南仙氣「女法官」爆紅　原來是法律系學生　網民：好想被判刑

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

法官嚴肅的形象一向令人心生畏懼，但最近越南出現一位正妹「法官」，她身穿法官袍，正襟危坐的在法官位置上，雖然表情肅木，但配上一頭長長秀髮及出眾五官，不但未有令人生畏，其仙氣更迅速迷倒一眾網民，瘋傳她的美照，令她一夜爆紅。

越南仙氣「法官」美照爆紅，原來是一名法律系學生。（「 Lê Thị Mỹ Nhi」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名仙氣「法官」名為Le Thi My Nhi，現年20歲，是河内法學院三年級學生。被網民瘋傳的「法官」照，原來是她早前在模擬法庭穿着法官袍進行實習時的情況，被人拍下並暗中PO上網，她的仙氣美貌迅速俘虜網民，瘋傳其照片。

+17
+16
+15
越南小學老師穿傳統「奧黛」講書　出身教師世家　靚相網上瘋傳
網紅美女曾自爆16歲起整容33次　女兒曝光招毒舌惡評：豬鼻鬥雞眼
國產「新垣結衣」進軍日本綜藝　哪位翻版「結衣」令正版也分不清
台運動系美女Jessica Kao引網民哄動　完美身型加腹肌笑容冧到爆

對於自己突然人氣急升，Le Thi My Nhi也感到吃驚，她表示：「我當時只是借了法官袍模擬，沒想到會有這麼多人分享。」她也謙虛地笑說，「其實我的外表並不出眾，是攝影師把照片拍得很好。」

Le Thi My Nhi憑藉充滿氣質的外貌及姣好身材，早已成為許多網拍及工作室的兼職模特兒，畢業後她希望找到法律相關的工作，學以致用。

（綜合）

同場加映越南美女老師蓬索（Phuong Thao）的照片：
+15
+14
+13
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。