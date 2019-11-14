越南仙氣「女法官」爆紅　原來是法律系學生　網民：好想被判刑

法官嚴肅的形象一向令人心生畏懼，但最近越南出現一位正妹「法官」，她身穿法官袍，正襟危坐的在法官位置上，雖然表情肅木，但配上一頭長長秀髮及出眾五官，不但未有令人生畏，其仙氣更迅速迷倒一眾網民，瘋傳她的美照，令她一夜爆紅。

越南仙氣「法官」美照爆紅，原來是一名法律系學生。（「 Lê Thị Mỹ Nhi」fb圖片）

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這名仙氣「法官」名為Le Thi My Nhi，現年20歲，是河内法學院三年級學生。被網民瘋傳的「法官」照，原來是她早前在模擬法庭穿着法官袍進行實習時的情況，被人拍下並暗中PO上網，她的仙氣美貌迅速俘虜網民，瘋傳其照片。

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對於自己突然人氣急升，Le Thi My Nhi也感到吃驚，她表示：「我當時只是借了法官袍模擬，沒想到會有這麼多人分享。」她也謙虛地笑說，「其實我的外表並不出眾，是攝影師把照片拍得很好。」

Le Thi My Nhi憑藉充滿氣質的外貌及姣好身材，早已成為許多網拍及工作室的兼職模特兒，畢業後她希望找到法律相關的工作，學以致用。

（綜合）

同場加映越南美女老師蓬索（Phuong Thao）的照片：

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