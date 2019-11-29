內地整容網紅修圖出晒事　老公慘變超凸肚腩　網民爆笑：懷孕嗎？

想拍一張完美無瑕的照片，不少人都會調整一下，但修圖技術若未夠純熟，很容易露出破綻。內地充滿話題性的網紅韓安冉不但自爆整容33次，又因結婚一周後即傳婚變而引起熱議，今次則被網民「篤灰」揭其旅行照過分修圖，令老公像懷孕一樣，網民不禁嘲「苦了老公」。

韓安冉日前在微博分享跟老公到馬爾代夫旅行的合照，但美麗景色都蓋不了修圖出錯。（韩安冉微博圖片）

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韓安冉日前在微博分享跟老公到馬爾代夫旅行的合照，藍天白雲，水天一色，但美麗景色都蓋不了修圖出錯，有眼利的網民就指出，兩人在橋上合照中，身穿貼身白色上衣的韓安冉，為了掩飾自己的微凸肚子，展示出完美身材，把老公修成超凸肚腩，猶如懷孕數個月一樣，笑翻網民。

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有網民揶揄：「豬哥（韓安冉老公）肚子是不是壞了？」另有人在其他照片同樣找出多個錯誤，「這腿P的也有點敷衍我吧？」、「老公的腿變形了」、「臉也變歪了啊」。面對網民群情洶湧的批評，韓安冉隨後也大方承認，「圖六為了自己瘦，把小豬P成啤酒肚了，不好意思」，接着又發一個微博表示，「P圖太麻煩了P不好了，我還是好好減肥吧，再瘦不下來過年去抽脂了」。