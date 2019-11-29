【懶人食譜】日本網民自創零失敗野菜咖哩飯　4個步驟簡單有營養

外出吃飯多鹽又少菜，但不少人在家中又懶得煮飯，有日本網民就自創了一個懶人健康食譜，只需要4個超簡易步驟，加上一個「秘密武器」，即使毫無廚技都可以煮出健康又美味的野菜咖哩飯。

有日本網民就自創了一個懶人健康食譜，只需要4個超簡易步驟，就可以煮得健康又美味的野菜咖哩飯。（Twitter「_Lattice」圖片）

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日本網民「格子」近日在Twitter分享小秘技，指自己最近營養不足，因此研究出這個健康又簡單的食譜，而關鍵秘訣原來是一盒健康飲品蔬菜汁。從上載的照片可見，樓主將蔬菜和肉類切件烚熟，然後放進蔬菜汁及幾塊咖哩磗，數個步驟就能完成。他還大讚製成品酸度適中，咖哩汁非常惹味，「太多好處了」。

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同場加映：流心蛋油揚超簡易食譜 ↓↓↓

帖文大受歡迎，上載不足一天已有近7萬個讚好，2.5萬個轉發，大家都紛紛將食譜記下，又大讚是今年度最佳美食；不過亦有網民質疑，蔬菜汁的營養會否隨着加熱後失去。

（Twitter「_Lattice」）