台婦提無理要求　保安員被迫代做小孩功課後被扣薪　原因係…

「代做功課」服務大有巿場，先不論是否適當，但也該是心甘情願的交易。惟台灣一名保安員近日於faceobook發帖，大呻有女住客要他幫忙代做小朋友功課，他只好無奈答應，並隨便亂寫交差，結果令小朋友得低分。該女住客即向保安公司投訴，令樓主慘被扣薪5000台幣（約1300港元），甚至要記大過以作警告。不少網民均批評女住客離譜，「好大的威風啊」、「她瘋了吧」。

該名姓陳的保安於fb撰文怒批在1年前遇到位野蠻女住客，竟要求他幫忙代做小朋友的化學科功課。（示意圖，資料圖片）

保安員不時會遇到野蠻客人，面對無理要求時深感無奈。（電影《回魂夜》劇照）

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該名姓陳的保安於fb撰文怒批野蠻女住客，指事發約1年前，直言是工作時遇到最荒謬的事，就是該名女住客要求他幫忙代做小朋友的化學科功課，上司亦指因為是服務業就得幫忙寫，結果在無奈下只好答應。

樓主解釋，該份功課與化學週期表有關，自己根本不懂做，「畢業已經10餘年誰記得」。最後他亂做交差，令小朋友只獲21分，該女住戶得知後猶如瘋了一樣向保安公司投訴，理由是「該公司保全員提供錯誤資訊，造成住戶無法完成工作，並嚴重影響公司名譽」。

保安員不時會遇到野蠻客人，面對無理要求時深感無奈。（電影《回魂夜》劇照）

結果樓主被公司扣薪5000台幣，更要記大過以作警告，他當日隨即曠工以示不滿，其後更索性辭職回復自由身。樓主續指，面對公司的無理懲罰，他曾寫信到行政院要求跟進，但分局的專員偏幫保安公司及住戶，之後更已離職，令他心感絕望，又怒指他們的處理手法自私。

樓主更坦言身受其害的並不只他一人，其實部份同事亦曾遇過一些住戶的無理請求，例如要代為翻譯外語、集點數換禮品、買宵夜，甚至連排隊買戲票亦有，猶如一名多功能保安，但公司在偏幫住戶的情況下，員工只能默默忍受。

該名姓陳的保安於fb撰文怒批在1年前遇到位野蠻女住客。（facebook截圖）

樓主續直斥：「只要活著一天，我想到的我就講，反正保全公司不會是好東西。今天PO這種文章，是要告訴保全公司(任何一家)，不要欺負保全員，保全員不是好惹的。」

不少網民力撐樓主，批評部份住戶恃着是屋主，就當保安員是傭人一樣，漠視別人感受，「傻眼...是得罪誰了嗎？」、「孩子作業也代寫？他兒子交女朋友不知道怎麼辦事可以找我指導指導」、「好誇張」。但亦有網民反指樓主當時不拒絕才惹來惡果，「不是公司說甚麼就做甚麼，你自己也要分辨」、「這應該要拒絕寫應為保全的工作不是幫寫作業」、「首先要怪你自己。寫功課不是你工作範圍」。

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