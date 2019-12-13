萬人哄動！台北101除夕倒數騷測試　外牆這27個字比煙花更吸引？

一年容易又除夕，各地正密鑼緊鼓籌備倒數活動，台北101大樓也不例外。近日有台灣網民在街頭發現工作人員正進行外牆屏幕測試，雖然未有機會目睹燦爛的煙花，但101大樓外顯示的字句卻引起網民哄動，紛紛大讚「工程師也太可愛」，笑言對方一定是女生。

台北101大樓日前測試外牆燈花，被網民大讚字句非常可愛。（fb群組「信義區三兩事」圖片）

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日前有台灣網民在facebook群組「信義區三兩事」發文表示，周三（11日）晚近7時，在信義區街頭抬頭看到台北101大樓正在做測試燈光，疑似為除夕倒數的煙花表演作準備，從他上載的照片可見，101大樓外牆出現不同文字，包括「煙火不能預演」、「只能先測試螢幕了」、「拜託啦～借測一下」、「再一下下就好～」，其間有不同顏色的冬甩圖案，下方則有一個QR Code。

另有網民發現台北101外牆測試顏色顯示。（fb群組「信義區三兩事」圖片）

詎料字句引起網民熱議，迅速獲得過萬人讚好，紛紛笑指「工程師也太可愛」，估計對方可能是女生，網民又議論該QR Code的功用，「這QR Code是誰掃的到啦」、「昨天經過看到還以為壞掉了」。《香港01》記者實測該QR Code，發現是相連到台北101的官方fb專頁。

台北101向當地傳媒透露，前幾天外牆巨型T-Pad螢幕正積極測試中，為免群眾誤以為是正式演出，特地用較輕鬆的口吻表示是測試過程，正式的內容將在12月20日開始對外播放。

（綜合）