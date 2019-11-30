貓頭鷹原來識坐低！激可愛「盤腿坐姿」曝光網民爆笑：係咪人扮？

先前有組貓頭鷹害羞露出大長腿的照片引起轟動，不少人都表示沒想到牠們這麼深藏不露，那麼，你有想過牠們是如何「坐下來」的嗎？

貓頭鷹坐低前後都超可愛▼▼▼

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「欸？跟我想的有點不一樣XD」、「竟然是盤腿@@！」、「是盤腿坐耶」、「盤腿啊啊啊啊（我已死亡）」、「超豪邁的呢！」、「和鱷魚在水裡站著一樣令人驚訝」

只見貓頭鷹一副大叔似的盤腿坐在地上，睜大眼睛正經八百的表情萌死一干網友～

「好可愛～ヾ(*´∀｀*)ﾉ」、「夭壽哦可愛」、「無處安放的大長腿」、「正在想像牠抖腳的畫面（=´∇｀=）」、「等等，你的爪子呢？」、「怎麼看都是雙手交叉在前的貓貓爬坐式……」、「完了好想養貓頭鷹😍😍😍根本會飛的長腿折耳貓😂」

貓頭鷹一臉「讓我們來好好談談人生」的樣子，也讓網友忍不住喊「工讀生出來」，甚至加上各種設計對白XD

「工讀生出來喔」、「別騙我了，就是工讀生裝扮」、「貓頭鷹：該來談談為何最近飼料給的量有減少的跡象？」、「小鬼坐下，爸爸跟你講個故事」、「看啥，沒看過遊戲的BOSS啊？」、「昨晚喝太多，我現在站不穩」、「我就這樣萌萌噠看著你，看你會不會加菜= =+」

其實這隻可愛的貓頭鷹名叫「Garu」，是日本網友Gen3Act03在2年前分享的可愛寵物照，當時也引起網友熱烈轉推。據主人表示，雖然Garu看起來好像盤腿坐下，但其實牠只是普通的坐著然後把腳伸出來而已，會看起來像盤腿純粹是羽毛的關係XD。

點圖看更多「Garu」萌照▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

此外，也有網友分享，會這樣坐下休息的是大隻的貓頭鷹，小隻貓頭鷹在腳痠的時候，會把一隻腳縮起來喔～

小隻貓頭鷹在腳痠的時候，會把一隻腳縮起來喔。（Twitter@sakuramochi0507）

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