同追一男爭風呷醋　15歲台女遭情敵友集體霸凌　打頭扯衫啤酒淋頭

感情糾紛有很多解決方法，但出手傷人就絕不可取。台灣新北市三重昨晚（1日）爆出集體霸凌案，網上瘋傳多段在卡啦OK房拍攝的片段，一群少女圍着一個女生，其間不停對她叫囂辱罵、扯衫、啤酒淋頭等。警方調查後表示，事件緣於施暴女和事主同時追求一男子，因此爭風吃醋而發生爭執，當地警方接報到場處理，共6女被捕。

台灣網上昨晚瘋傳多段在卡啦OK房拍攝的片段，一群少女圍着一個女生，不停對她叫囂辱罵和啤酒淋頭。（fb影片截圖）

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據網上流傳的影片顯示，至少有20名年輕男女在同一卡啦OK房，當中數名女生情緒較激動，並圍着疑似女事主喝罵，質問她「手機在哪裏？」，又說：「活久啦」。除不斷被辱罵，女事主一度遭人拉扯打頭、扯衫和扯頭髮，甚至被多人一邊啤酒淋頭，一邊說「生日快樂」。現場不少人拿出手機拍攝，相關片段亦是Instagram的限時動態集合而成，才讓案情曝光。

事發時卡啦OK店員見房間有異狀，遂立即報警。警方到場後將涉案人帶回警署錄口供。三重警方調查後表示，同為15歲的受害女與施暴女當時正參加共同友人的生日派對，兩人同時追求同一男子，該事件純粹是少女們「爭風吃醋」所造成。

警方續指，4名動手的少女已被控傷害、恐嚇、妨害自由等罪，但會依少年事件處理法送往少年法庭，至於另外兩名涉啤酒淋頭的少女亦同樣被捕。

（綜合）