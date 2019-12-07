【家居泥水DIY#3】修補石屎牆原來好簡單　裝修佬教你點做先實淨

文：裝修佬 上集講解了補牆身開料時要注意的地方，今集就介紹一下修補石屎時要注意事項。

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大家首先要清楚混合物除了會被稱為「英泥沙」之外，還可稱作「混合沙漿」，如混合沙漿中加入碎石則被稱為「混凝土」。

修補石屎其實十分簡單，首先用貳匙將一半混合沙漿剷起，再批上牆身，當混合沙漿收水後再鋪上第二層，就可以了。

粗糙面接合位較多，可抓實第二層的混合沙漿而更加實淨。（裝修佬短片截圖）

但有一點需要注意，當大家不太熟練時，經常會鋪出一個「光面」，但其實「光面」是不合格的。一般會製造一個「粗糙面」，因為當鋪上第二層的混合沙漿時，「粗糙面」的接觸面（即，接口位）面積相對較多，鋪第二層時亦會比較實淨。

其實修補英泥沙就是這麼簡單，大家都可以在家DIY試一下呢。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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