【最強武器】網瘋傳內地男「愛與和平」吻交警？　真相原來是咁的

警民衝突近月持續在香港發生，網上今日瘋傳一單相信發生在內地的事件，顯示一名男子與交通警疑因罰單問題爭執，劍拔弩張下男子突然以「最強武器」出擊，突與敵方來個臉貼臉，令交通警措手不及。網民看到後狂笑該男子以「愛與和平」解決事件，原來這件趣聞發生在2017年，地點是內地遼寧，所說的臉貼臉，其實與「係愛呀」無關，該男子實質上是以額頭撞交通警的鼻。

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社交網今日狂傳內地一名男子與交通警因罰單問題爭執，聲稱大叔以愛與和平化解分歧，照片中男子看來情緒激動，手指指與交通警爭拗，沒料另一張照片即見他似是吻向交通警，有壞壞的網民更加上濾鏡、光點等特別效果，令「親吻」畫面更見浪漫。

不少網民狂笑「係愛呀」，又笑言「果然一吻解千愁」，更留言稱「國內的勇武特別勇」，有人則笑指「有人在意警察的心理陰影面積嗎？」

不過原來這並非近日發生的事，翻查資料，原來這已是2017年發生的事，事件發生在遼寧遼陽市，當時陳姓交通警巡邏見到私家車違泊，遂上前發罰單，惟突有自稱車主的男子現身干涉，爭執時一名平頭男子趁其沒注意，突然以臉直撞其鼻子。

未知真相前，網民咁樣講！

據報道後來其他警員接報到場，把兩男帶回調查，才發現兩人根本不是有關車輛的車主，只是以前曾被開罰單，心中有氣，看到涉事交警執勤才衝前責難。被撞的交通警事後受訪時稱仍見驚慌，直言「當時太突然了，我躲避不及。」

事後當地執法部門查看執法記錄儀以及調查取證後，確認兩男阻礙執行職務行為確鑿，他們最終被處以治安拘留5天的處罰。