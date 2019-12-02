被塗污10元紙鈔記載珍貴父愛　大馬網民受感動網上尋人盼物歸原主

不時會看到鈔票上被寫了字或數字，但一般不影響功能便可正常使用。馬來西亞一名網民於facebook發文，稱早前整理銀包時，發現收到兩張被寫上字句的10元紙鈔，緻細一看竟發現文字有「洋蔥」，他遂拍下鈔票並與其他網民分享，希望可尋回鈔票的原來主人。帖文引起熱議，不少網民備受感動紛紛轉發，至今獲2.4萬次分享。

馬來西亞一名網民發現收到兩張寫有字句的鈔票，一看才發現背後竟藏着滿滿的父愛。（fb「Hyza Ezany」圖片）

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名為Hyza Ezany的馬來西亞網民早前於銀包發現收到的兩張10元紙鈔均被塗污，他仔細一看，兩張紙鈔背後竟藏着滿滿的父愛。從他上載的相片可見，兩張鈔票分別被鉛筆及原子筆寫上英文字句，內容為「爸爸給我的最後一筆錢，2010年5月21日早上7點10分，我愛你，爸」。

Hyza看到字句後，認為鈔票必定對原主有特別意義，相信對方應該在逼不得已情況下才會使用鈔票，故拍下鈔票的相片，上載至facebook希望尋回原主，讓對方可以保存與爸爸之間的最後回憶。

鈔票上簡單的字句引起網民討論，不少人深受感動，紛紛轉發帖文協助尋人，「父愛無價」、「如果連這筆錢都要用，一定是遇到很困難的事」、「希望鈔票可以回到主人身邊，讓這對父子的愛永存」、「如果是我，一定會好好保存這筆錢，以此紀念和父親的回憶」，不過至今Hyza也未找到鈔票原主。