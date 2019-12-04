王菲前夫竇唯再被野生捕獲　超高髮線再後移　網民：令人唏噓

歲月痕迹可以在皮膚、體型、髮線上反映。樂壇天后王菲1996年與音樂人竇唯結婚轟動一時，可惜3年後離婚收場。竇唯本身是內地知名搖滾歌手，近年甚少出現幕前。現時居於北京的竇唯，不時被網民野生捕獲，發現他已經變成發福的大叔，髮線退到後尾枕，年輕時的銳氣、傲氣也消失了，樣子更令網民嚇一跳，有人笑言：「看樣子就知道他現在過得開心隨性。」

有微博網民發現竇唯騎電動車外出，留着一個爆炸頭，但髮線明顯後移。（微博圖片）

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竇唯音樂事業的巔峰在90年代中期，到1999年和王菲離婚後，事業歸於沉寂，之後淡出熒光幕，甚少公開演出。日前，有微博網民拍到，已經50歲的竇唯在內地穿着一件藍色羽絨服騎電單車出門，他的髮線再向後移，而他的緋聞女友沒有出現。

竇唯的新造型令網民吃驚，有人稱當日的大才子如今成了發福中年大叔，令人唏噓，「媽耶，歲月是把殺豬刀啊，這把刀有點過於鋒利了」，但也有人揶揄他年輕時也沒有王菲好看，「感覺一直挺猥瑣的」。

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竇唯和王菲離婚後，2002年和攝影師高原結婚，但2年後離婚收場，今年有傳他交了新女友，女方是他的粉絲，甚至傳言二人已結婚3年，但竇唯沒有承認，而照片中也沒見到這名女粉絲。

其實，離開了幕前的竇唯不時被野生捕獲，例如微博不時有人拍到他坐地鐵，到餐廳吃麵等，生活平淡貼地，之前已有網民留意到他髮線不停向後移，常有人問：「他到底經歷了什麼？」今年9月他發行新專輯，更找來兩名女兒竇靖童和竇佳嫄合作，一度令網民驚訝原來他和女兒感情不錯。

（微博）