工作假期去澳洲摘水果　8台女被逼「肉償」換工時

澳洲工會聯盟（United Workers Union）最近發表報告指出，8名持澳洲工作假期簽證（即僱主擔保臨時工作簽證）的台灣女子，在南部一個果園打工期間，竟被果園老闆兼房東強迫提供性服務，以換取更多工時來支付房租和生活費。

報告稱，該8名女子在澳洲南部河地（Riverland）一個果園負責採摘水果，時薪16澳元（約86港元），獲工頭兼房東安排入住一棟有3間睡房的房子，房租為每星期350澳元（約1,875港元），她們每人每周須支付120澳元（約640港元）租金、20澳元（約107港元）上網服務費，以及25澳元（約134港元）的租車費。

面對沉重的開支負擔，8名女事主獲工頭開出「替代」條件，就是提供性服務來換取更多的工時；結果眾女忍氣吞聲長達半年，才鼓起勇氣向工頭的上司投訴，揚言如果不撤換工頭，以及替她們更換住所和安排交通，就會向傳媒投訴，令事件曝光；目前8名女事主均已離開了澳洲。

澳洲原先的規定是，持有效12個月簽證者如前往北領地（Northern Territory）等偏遠地區工作，可額外申請多一年簽證；自2019年7月起，背包客只須在來澳第二年於人力資源嚴重不足的農業區打工滿6個月，就可申請逗留多一年，即變相可以前後留在澳洲3年。工作假期有兩種簽證，分別是「子類417簽證」及「子類 462簽證」，前者適用於香港及台灣申請者，後者為內地申請者適用，兩者的申請及續簽條款不盡相同。

以往也有傳出背包客被當作廉價勞工或遭性侵犯等問題，曾到澳洲進行工作假期的英國女子凱瑟琳（Katherine Stoner），就在農場工作時被性騷擾，後來她重返當地拍攝紀錄片，以呈現工作假期黑暗的一面，其後不少網民表示甚有共鳴，紛紛指出自己或親友工作假期間遇到的類似事件，促請當局加強打擊以保障一眾背包客。