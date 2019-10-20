【移民澳洲】一文睇清投資移民兩類方法、簽證指南　打工仔都啱用

（Dan Freeman／Unsplash）

職場
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打算移民澳洲，除可透過工作申請外，亦可以用投資的方法先到澳洲，繼而再申請獲得永久居留權。若以澳洲投資移民簽證來說，目前最多人申請的有兩種，分別為商業創新移民簽證及商業投資。接下來，MoneySmart即為大家解說。

2類澳洲投資移民簽證條件

 

商業創新移民簽證

（編號：188A）

商業投資移民簽證

（編號：188B）
投資項目 經營生意並具持續性 州政府指定項目
投資金額

擁80萬澳元淨資產*

（約HK$4,262,030）

投資150萬澳元

（約HK$7,991,308）
評分 最少65分 最少65分
年齡 55歲以下 55歲以下
其他要求

-2年營業額最少HK$2,662,549

-私人公司需持股30%以上或

-上市公司需持股10%股份

-具3年投資或管理生意經驗

-擁HK$11,980,911淨資產*
逗留許可時間 4年3個月 4年3個月

*若家人跟隨申請定居，伴侶的金額也被計算在內

做生意　宜申請商業創新移民簽證

商業創新移民簽證（編號：188A）的投資金額要求較低，申請人需擁有公司，並向澳洲政府證明自己親身管理員工、財政、業務。申請人可出示糧單、會議紀錄作證明。公司的營業額最少需達HK$2,662,549，可以1間公司，或2間公司之營業額合計。

至於上表提及，淨資產HK$4,262,030的要求，是指申請人需證明，可將個人資產金額，包括申請人的生意業務及個人資金能轉移到澳洲。此外，澳洲政府亦要求，申請人需有成功的經商背景，且移民至澳洲後，亦需繼續經商，方法可在澳洲設立分公司，或入股一些現有生意，例如有些申請人會在當地購入麵包店或幼稚園。

打工仔   宜申請商業投資移民簽證

點擊下圖看清所需資格！

+2

上述2類簽證，商業創新移民簽證（編號：188A），及商業投資移民簽證（編號：188B），申請程序均須提交申請意向，及得到指定州份或地區政府提名。當中亦要經過評分程序，評分準則包括年齡、英語水平、學歷、資產金額、業務經營。在獲發邀請後，才可申請簽證。

倘若成功申請到這兩類簽證，可在之後申請永久居留簽證（編號：888），但須符合以下申請條件：

從投資渠道　申請澳洲永久居留簽證條件

  商業創新移民簽證持有人

（編號：188A）

 商業投資移民簽證持有人

（編號：188B）
居住年期

申請前2年，

在澳洲住滿1年

申請前4年，

在澳洲住滿2年
業務狀況

-在澳洲經營公司2年

-年度營業額最少HK$1,596,983

-擁有州政府指定投資項目4年

-其金額最少HK$7,991,308
其他

-在澳洲的公司淨資產最少HK$1,064,697

-在澳洲的個人及公司淨資產最少HK$3,193,863

-聘請2名全職當地員工

（只需合符其中2項條件）

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

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