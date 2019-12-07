翻版王祖賢銅鑼灣街頭被問「遇過渣男嗎？」　答案令男網民暴動

王祖賢長髮、濃眉、大眼的形象深入民心，一甜笑令人暈大浪，惟這種古典味美女愈來愈少見。微博流傳一段在香港銅鑼灣時代廣場進行的街頭訪問，一名極清秀女子受訪，舉手頭足被讚如年輕的王祖賢，當她被問是否曾遇渣男，她即時表示沒有，因為她稱從未戀愛過。這名女子的受訪片段隨即在網上瘋傳，其答案更引起男網民哄動，紛紛誠意自薦希望與她交朋友。

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片段中的美女被主持抓住訪問時，十分愕然，初時回答略見尷尬，不時掩面撥髮，她自稱是雙子座的上海學生，現時在香港讀藝術相關課程，被問到曾否遇到渣男，她即答「從來未有過」，主持反問是否她會精心挑戰另一半時，她十分害羞稱原來是從未戀愛過。

美女不拍拖的原因也很特別，她指兩個人在一起的話，生活狀態要很合拍，例如去餐廳吃飯最好愛吃同樣的菜，愛看同樣的電影，所以她認為要找一個跟自己很像的人很難，「我找不到跟我一樣的人，我就自己一個人」。

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王祖賢之美令人難忘，年輕時甜美，近照也氣質不減！

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被問到喜歡什麼類型的男生時，美女搞笑稱喜歡霸道總裁類型的，「要長得很像霸道總裁，反正很凶就可以了」，還指未來夢想就是「自己變成一個霸道女總裁，然後找到一個霸道男總裁」。

這個訪問令不少網民感到驚艷，大讚美女很有年輕時王祖賢的感覺，亦有人認為她的夢想很奇怪，認為她擇偶條件簡單而言就是「有錢的、聽我的」，十分不顧現實。但亦有不少網民為這名美女傾倒，自稱為了她願意努力成為「霸道總裁」，希望與她結成朋友。