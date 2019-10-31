【未來戰士】續集靚仔童星Edward走樣回歸　酗酒吸毒變凸腩大叔

阿諾舒華辛力加主演的《未來戰士》系列，自從1984年推出第一集就成為了科幻電影的經典。今年電影系列迎來第6集《未來戰士：黑暗命運》，不過今次故事會直接承接1991年的經典《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgment Day）。戲中不少經典角色都會回歸新作，當中最受期待之一的角色，相信就是當年憑John Connor一角爆紅的後生仔愛德華科朗（Edward Furlong）。

《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate》將於10月31日上映，今年更同時是首集上映35周年。（《未來戰士續集》劇照）

新作《未來戰士：黑暗命運》承接《未來戰士2》的故事發展，兩大巨星主角一定唔少得，阿諾舒華辛力加飾演的經典機械人T-800，和蓮達咸美頓飾演的經典女英雄莎拉康納會再次拍住上。

故事講述女英雄莎拉康納（蓮達咸美頓演）再被委以重大使命，聯同進化版人類Grace奮不顧身保護神秘女孩Dani ，加上T-800（阿諾舒華辛力加演）的配合，聯手對付來自未來的全新型號殲滅機械人Rev-9。眾人面對打不死兼作戰能力全面提昇的Rev-9，展開滅絕追殺，為保衛地球奮力作戰。

阿諾舒華辛力加寶刀未老，相信在新作都會有不少刺激的場面。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

1991年的《未來戰士續集》中，還有John Connor這個角色也是深人民心。當時，由只有13歲的愛德華科朗因角色爆紅，靚仔得來外形又帶點不羈，受到不少影迷愛戴。

可惜，愛德華科朗長大後受吸毒酗酒問題困擾，不只樣子走晒樣，更有不少負面新聞，先後被指虐打女友、破壞公物等，令事業跌至谷底。

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愛德華變咗個凸腩大叔

早前，愛德華更被影到變了一名凸腩大叔，更滿臉鬚根殘爆，與當年在《未來戰士續集》的靚仔look完全不一樣。

相隔近30年，《未來戰士續集》不少角色都會原班人馬回歸新作。據知，蓮達咸美頓繼續演女英雄，型爆揸大炮戰鬥之外，現年42歲的愛德華將會再次現身。消息一傳出，不少影迷都非常好奇近年走晒樣的愛德華，會否操fit變返個型佬才現身新作？粉絲更表示希望愛德華可以重拾靚仔印象，才演出John Connor這個角色，這樣才不會破壞大家心目中的美好回憶。

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