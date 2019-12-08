【今日知咗未】觀塘紅van竟然有16層？　網民熱論原來有段故...

自從香港交通變得四通八達，部份紅色小巴路線亦被逼停駛，變成港人的集體回憶。不過有網民近日發現觀塘一小巴站頭貼起告示，當中寫着「16層小巴」，非常令人費解。相片引起不少網民熱論，笑稱猶如城堡一樣高，「上到最頂都索晒氣」、「入面有冇𨋢搭」。

有網民近日發現觀塘一小巴站頭貼起告示，當中寫着「16層小巴」，非常令人費解。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

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該網民近日於facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載相片，表示於觀塘一小巴站頭發現奇怪的告示，其中趣怪地寫上了「16層小巴」，樓主坦言聞所未聞，笑稱：「唔知16層小巴可以載幾多人呢？」

不少網民紛紛留言討論，他們亦表示好奇又爆笑，「咁都好過18層」、「有無廁所」、「喺頂樓落車應該過晒站」、「好似哈爾移動大廈」、「有無海景座位」、「16層當屋住啦」、「架小巴應該會開到好慢，因為太重」。

網民稱不少地區的小巴從前亦會以當區的特色大廈及屋邨等做記認。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

有街坊解釋這個名字並非人手寫錯，其實與秀茂坪當年的歷史有關。

原來「16層小巴」得名其實來自秀茂坪邨重建前樓高16層的樓宇。有網民稱不少地區的小巴從前亦會以當區的特色大廈及屋邨等做記認，「以前小巴司機都用大招牌當地址，未去過就唔會明」、「仲有土瓜灣五層樓、維他奶，唔知今時今日仲有冇咁叫」、「灣仔大佛口、東角大丸呢啲都消失咗好耐，依然咁多人知」。這些舊建築自90年代重建後，這些舊名最終被歷史遺棄，只能成為街坊的美好回憶。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）

其他地區的街坊亦表示非常懷念這些舊地名↓↓