教練質疑並非處女　印尼17歲體操選手慘遭剝奪出賽資格

印尼一名女體操選手在各大小比賽揮灑汗水、為國爭光，但近日卻被教練質疑非「處子之身」，而遭取消前往菲律賓參加「東南亞運動會」（Southeast Asian Games）的資格，扼殺她多年來的努力。

現年17歲的薩妮亞（Shalfa Avrila Sania）正就讀高中，8歲開始參與體操運動，並於過去9年在區際賽及國際賽事贏得近50面獎牌。早年薩妮亞在國家體育協會安排下，隻身由東爪哇省的諫義里巿（Kediri），遠赴140公里外小鎮錦石區（Gresik）的體育學院接受訓練，2年前，她正式成為印尼體操協會（Persani）的運動員。

然而，薩妮亞最近卻被教練質疑並非處女，而取消她出戰在菲律賓舉行的「東南亞運動會」資格；《雅加達郵報》（The Jakarta Post）引述其母阿尤 （Ayu）稱，她在女兒出賽前3日突然收到體操教練的電話，聲稱因為薩妮亞不是處女而取消她受訓及出賽的資格，並要求她立即接回女兒。

阿尤聲表示，女兒事前曾遭教練問話，更被檢查陰道，「我丈夫嚇到不知所措，那天晚上，我與表兄弟姐妹決定接薩妮亞回家。」薩妮亞向母親哭訴，確曾跟別人約會，但從未發生過性行為。

「我感到驚訝，我只想還女兒清白。」心生不忿的阿尤其後聯絡印尼體操協會的負責人薩巴拉尼（Indra Sabarani），對方事後答允再為薩妮亞進行童貞測試，沒料阿尤其後再獲另一名教練通知，指薩妮亞不用接受任何測試，都可以歸隊接受訓練，所以滿心歡喜的阿尤再送女兒返回錦石體育院。詎料同日傍晚該教練反口，聲稱當局堅持要進行測試，於是薩妮亞跟從，然後獲一所醫院證實其處女膜完好無缺，可是遭受體育院駁斥檢測結果，並要求兩母女去另一間指定的醫院接受測驗。

「我不想她再接受測試，為何他們不相信（首間）醫院的結果？」阿尤不想女兒受到第二次傷害，所以放棄與體育院爭論。阿尤目前只好委託律師向總統佐科（Joko Widodo）、青年體育部（Youth and Sports Ministry）、印尼國家體育委員會（KONI）和印尼體操協會投訴，皆因體操協會無文明規定，運動員需要堅守貞操。

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不過，印度體育部長否認有關報道，堅稱薩妮亞被取消參賽資格基於其表現和紀律問題，但當局重申，若有運動員因貞操問題，而遭受質疑並勒令回家，他們將採取果斷行動，因為這涉及隱私和尊嚴問題，而且這跟表現無關。被問到薩妮亞是否重返體育院受訓，其母透露女兒精神受創，並對教練十分失望，暫時拒絕接受任何條件。

印尼是全球最多伊斯蘭教徒的國家，至今風氣保守，雖然年青一代發生婚前性行為並不陌生，但當地人仍非常重視女性貞操。有人權組織表示，印尼過往曾出現女性投考警隊或軍隊時，被要求接受「處女測試」，部分學校亦要求學生接受同類測試。