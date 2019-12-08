網紅「喬碧蘿殿下」直播甩濾鏡　美女原來是大媽？　真身受訪解謎

內地直播主「喬碧蘿殿下」今年7月底在直播期間遇上濾鏡故障，自揭黑眼圈微胖的真面目，網民形容其樣子如五旬大媽，事件成為網上熱話。近日她在烏魯木齊露面接受專訪，坦言自己是90後，就有指她已58歲的事闢謠，又提到患抑鬱症、飽受網絡暴力、與直播平台高價合同等問題。

內地直播主「喬碧蘿殿下」數月前在直播期間遇上濾鏡故障，成為一時熱話。近日她在烏魯木齊露面接受《紅星新聞》專訪。（紅星新聞影片截圖）

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「喬碧蘿殿下」接受《紅星新聞》專訪，她在影片中表示在直播事故發生前，一直認為自己「非常有潛力，只要給到曝光率就能成為超級大主播」，又慨嘆所謂主播，在現實中也就是一個人，說話夠搞笑便可以，不一定對顏值有要求。她直言事後受到很多人身攻擊和網絡暴力，「我是個十年抑鬱症的人，幸好我喜歡國學文化，要不然這麼大一個事，我想不開咋辦（怎麼辦）？」

訪談同時找來「喬碧蘿殿下」的奶奶，她指孫女在事發後病倒發高燒，又變得沒以往開朗。早前「喬碧蘿殿下」曾承認「出事」其實是商業策劃，網上更一度傳出直播平台鬥魚給她840萬元（人民幣，下同）的簽約費，但她在專訪強調自己沒要過，對方也從未付過這筆錢。

「喬碧蘿殿下」直播甩濾鏡露臉事件簿

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不過，「喬碧蘿殿下」透露，最令她擔心的是另一平台虎牙索賠1000萬元違約金，因為她曾以「御姐卿瞳」為網絡推廣名與虎牙簽署獨家合作協議，對方早在7月初發出律師信，要求她立即停止在鬥魚的直播，並賠償違約金。

「喬碧蘿殿下」最後表示目前已回到營銷策劃的本業，亦拒絕了所有廣告等邀請，不希望其他人因直播事件而認識她。說起未來的發展，她指「馬雲和馬化騰是我的偶像，因為他們在做區塊鏈，我如果有朝一日成為一個商業大亨，我也想做區塊鏈」。

（紅星新聞）

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