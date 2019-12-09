灌水泥驚聞貓叫聲　地盤佬合力救出浪貓送醫　網民讚暖心集氣祝福

不少地盤都有貓狗出入，建築工人開工時往往都要多加留神。有台灣網民日前分享一段浪貓誤闖工地的一條柱子，再遇上灌水泥的意外，幸好貓貓經一眾工人和獸醫的努力下，目前已能自主呼吸，更有力氣「兇人」。帖文一出，網民紛紛為「水泥貓貓」打氣，並大讚各個地盤大佬的愛心，「感謝你們願意把牠當做一個生命看待」。

有台灣網民分享一段浪貓誤闖工地後被灌水泥的意外，幸好貓貓暫已脫險。（貓咪也瘋狂俱樂部 fb圖片）

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民近日在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，指胞弟工作的地盤事發時正進行灌水泥工序，其間突然聽到貓叫聲，仔細查看後竟發現有貓躲在柱後，工人們隨即把牠從水泥中救出，但當時牠已失溫和快沒有呼吸。在前往醫院的路上，眾人用毛巾包裹貓貓保暖，又緊抱牠希望讓其心情較平復。

抵達動物醫院後，獸醫趁水泥未乾，用溫水盡量洗走貓貓身上的水泥，再用棉花棒清理眼睛，幸好水泥黏緊皮膚的範圍不大，共幾處脫皮流血。不過，貓貓的X光和血液檢查報告雖未見異樣，惟醫生擔心將出現許多併發症，加上眼角膜因強大壓力而導致嚴重水腫，以及出現潰瘍，故仍需留院觀察。

樓主續指，醫院內的人暫叫水泥貓貓為「孔古力」，目前已能自主呼吸，「會兇，有力氣出手了」，她感激動物醫院醫療人員及地盤工人，「願意停下來搶救貓咪，這個社會真的很溫暖」，又因看到所有人一心一意搶救貓貓而非常感動。大批網民同樣留言大讚醫護和工人，「眼眶熱熱的耶！孔古力加油，也謝謝你們的愛心及努力」、「希望後續能看到牠健康的照片」。

（facebook）