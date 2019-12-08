貓主子患病醫藥費高昂　貓奴呂秋遠：只要讓我吸貓，一切都無所謂

編按：台灣網紅律師呂秋遠的愛貓在今年10月底突然患上急性腎炎，要留院多日，令不少粉絲憂心忡忡，不斷送上安慰。幸到11月初，貓貓在各位貓奴的關心及祝福下終於病癒出院，重回到呂的身邊，繼續過着幸福生活。 文：呂秋遠 我們家小姐這幾天食慾不振，連罐罐都不想吃。於是在今天，經過醫師的診斷，包括抽血、X光等檢查以後，認為應該是急性腎臟發炎，目前孤單的在醫院裡吊點滴，醫師擔心我假日沒接到電話，請我預先寫下急救同意書。在很害怕的情況下，我還是簽名了，我只能期望用不到這張紙。

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以前有個朋友，她為了拯救自己的烏龜，可以為了他而借錢開刀。當時我會覺得不可思議，但是當這些事發生在自己身上，就會覺得不管花多少錢，都還是要想辦法救她。就像是今天，當醫師告訴我可能的醫藥費時，我剛結束開庭，掛斷電話以後，我問了旁邊的律師，如果發生在他身上，他會願意用多少錢來救他們家的汪星人。

他沈默了一下，然後跟我說：「無價。除非繼續活著對他而言是一種折磨，否則我一定會救他。」當下我覺得他的帥度爆表，我們家的律師果然是很好的真男人。

呂秋遠與愛貓感情要好，更視主子是家人。（呂秋遠fb圖片）

我們家小姐從我開始忙碌以後，就始終陪伴我，我想起以前，她在我寫狀的時候，會伸出手來壓住卷宗，要我陪她玩的樣子。她會在我想要咒罵某些人的時候，靜靜的看著我。她會想盡辦法靠近我，然後用腳反覆踏著我的肚子，滿足的發出聲音。她會在我傷心的時候，窩在椅子的一角，靠在我的身邊。她會在我進入事務所的時候，只要聽到我的聲音，就急著到門口歡迎我。她當然不是寵物，是家人。她不會背叛你，就是愛你，你是她的全世界。

所以，如果你問我，我從她的眼神看到了什麼？我應該說，她教會我許多事情，是我從人類身上學不到的。我在她的眼神裡，看到了滿滿的信任與愛，所以我會用同樣的努力去回報她。

親愛的孩子，在醫院裡要好好加油，我不會讓這張同意書生效的，請你要好好活著，回來吃罐罐buffet。

我和事務所的同事，都是你永遠的家人。

呂秋遠表示只要能與愛貓在一起，他甘願侍奉對方。（呂秋遠fb圖片）

自從辦公室多了新陽台這個開放式空間，最開心的應該是她，因為同事（包括我）幾乎沒有太多時間可以在這裡聊天喝咖啡，但是她只要有機會來這裡，就會雀躍的在這裡打滾玩耍，即使大病初癒也是一樣的。

是的，我們家的公主已經回到家裡了。在醫生的照顧下，她的腎功能已經恢復正常，各項指數也都還行，雖然還需要一點時間觀察，但是託各位貓奴的祝福，即使離家太久，心情不是很好，但還是活蹦亂跳。人說貓有九條命，在這麼多人愛她、關心她的情況下，她應該有九十九條命。



看病很貴，足以噴掉許多上班族一個月以上的薪水。但是萬事皆可達，只有情無價。這年頭，哪裡用錢可以買到全心全意的依賴與信任，而且會用她柔軟的腳掌踐踏你的肥肚，還能在身邊咕嚕咕嚕的陪伴。所以，我繼續努力賺錢就好，只要她可以快樂的讓我吸貓，這一切都無所謂了。

歡迎回來！這裡是你永遠的家，但是請記得多喝水，不要去醫院了！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）