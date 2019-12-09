深圳女揭男友與大媽曖昧　說錯一句被暴打　閉路電視全程拍下

愛錯人不要緊，愛上有暴力傾向的渣男卻可能有生命危險！深圳有女子近日被男友暴打受傷，逃到走廊仍被打至倒地，她事後受訪稱只因揭發男友與50歲大媽關係曖昧，獲送手機並收紅包，質疑對方被包養，更在其友人前揭破男友收禮，引來男友失控暴打，閉路電視拍下整個恐怖過程，畫面極恐怖。

王女表示已被多次暴打，想分手卻被男友威脅殺害，鬧爆對方噁心、渣男。（片段截圖）

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深圳寶安區年僅20歲的王姓女子，向傳媒講述被暴力男友狂打的經歷。她指過去一年被男友家暴逾十次，更多次因而入醫院，她指最初在聚會中認識對方時，男友表現十分紳士，沒料拍拖後才現形，男友心情欠佳或投資股票損手就找她施暴發洩。

雖曾提及分手，惟對方卻以殺了她在要脅，王女稱故才一直死忍，周六凌晨（7日）她偶爾發現男友竟與50歲大媽關係曖昧，在男友手機看到對方與50歲阿姨聊天內容是「什麼你是我的寶、我什麼都願意給你」，她指男友哄得阿姨心花怒放，就給他送手機及發紅包，生氣的她質問男友是否被包養，並在其友人面前透露了大媽送手機的事，因而引來喝酒後的男友暴打。

閉路電視拍下渣男暴打王女過程！

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她指失去常性的男友，在家推倒桌子、連身鏡等，其後拿起斷掉的桌腳打她，她逃至走廊被追上，從走廊的閉路電視紀錄可見，男方揮拳如雨專攻其頭部，她雖掙扎卻不敵，其後被打至倒地，其他鄰居出門察看情況未敢干涉，男友也未停手，直到她倒地動不了手才作罷。

對於打女友的事，被指涉事的男友不作回應。（片段截圖）

王女受訪時怒斥男友「噁心、人間極品、渣男，還有暴力傾向」，直指被打多次也曾報警，卻未能解決問題，而此次以後，只望能與男方一刀兩斷。事後記者找到家暴男，對於事發經過一律拒答，被問是否曾打女友也閉口不談。

有內地律師提醒，如遇家暴情況，當事人最重要是第一時間留下證據，及向相關機構求助，例如施暴時的錄像、當局發出驗傷單據、以及當事人的報警證明等等，以待後續作出追究。

（第一現場）