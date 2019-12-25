20大最具領袖價值台灣YouTuber名單　冠軍光速爆紅KO小玉、這群人

在這個人人都有機會可以成名15分鐘的時代裡，要當一個具有影響力、不斷推陳出新的網紅並非易事！不管是YouTuber、部落客、直播主還是走跳於社群媒體間的網紅，除了討論度要高外，還得獲得大部份網友的正面支持，才有機會成為特定領域的意見領袖！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPDERS網路意見領袖搜尋引擎》，統計時間範圍為2019年06月03日至2019年12月02日，共六個月，計算出了主要受眾在台灣的前20大最具領袖價值YouTuber，快來看看你常Folllow的他們是否也有上榜！

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分析說明：本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》提供，統計時間範圍為2019年06月03日至2019年12月02日，共六個月。 研究範圍：2019年主要受眾在台灣地區，經營YouTube頻道之KOL。 分析工具：《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》：分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲規模、粉絲成長、粉絲經營、貼文相關、貼文互動、影片觀看等關鍵指標計算KOL領袖價值。本調查則主要以YouTube粉絲規模(註1)、粉絲成長數(註2)、粉絲平均互動數(註3)、總影片則數(註4)、影片平均互動數(註5)、影片平均觀看數(註6)等關鍵指標計算排名。*註1「粉絲規模」：調查區間內，社群平台訂閱人數總和。*註2「粉絲成長數」： 調查區間內，訂閱者的總新增(或減少)人數。*註3「粉絲平均互動數」：調查區間內，每位粉絲的平均互動數。*註4「總影片則數」：調查區間內，頻道影片總數。*註5「影片平均互動數」：調查區間內，平均每篇貼文獲得的互動數。*註6「影片平均觀看數」：調查區間內，頻道影片的平均觀看數。

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