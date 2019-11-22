680名中國公民在馬來西亞涉詐騙被捕　外交部：希望公正處理案件

馬來西亞昨天（21日）公布，破獲一個涉及中國公民的網上電訊詐騙集團，拘捕680名中國人。在今天（22日）下午舉行的中國外交部記者會上，發言人耿爽就此事進行回應。

耿爽表示，中國駐馬來西亞大使館已經收到了馬方的有關通報，中方支持馬方依法打擊違法犯罪活動，希望馬方公正處理有關案件。

耿爽強調，海外中國公民要遵守當地法律法規，切勿參加任何形式的違法犯罪活動。

據悉，11月20日，馬來西亞政府破獲了「中國公民在馬來西亞最大的電信詐騙」，並逮捕了涉嫌進行外匯、在線投資詐騙的680名中國公民。該團夥租下一棟樓越洋詐騙同胞。

馬來西亞移民局指出，當局監視近一個月後，20日在雪蘭莪州賽城（Cyberjaya）的一幢建築內搗破電訊詐騙集團，拘捕603男77女，年齡介乎19至35歲，有人在混亂中受傷。另有100至120人在逃，當局正在設法追查。

移民局稱，他們並非持工作簽證入境，相信都是中國公民，當局同時檢獲8,000多部手機及近千部電腦。

當局相信，集團已在馬來西亞運作半年，詐騙目標都是中國人。

近年來，跨境電信詐騙層出不窮，中國不斷加大打擊此類詐騙的力度。公安部門也推出「長城行動」等計劃，緊密聯合多國，嚴厲打擊跨境電信詐騙。

近年來，柬埔寨、菲律賓等東南亞國家加大針對中國人的網絡犯罪集團的打擊力度。（視覺中國）

而柬埔寨、菲律賓、泰國、馬來西亞、老撾等東南亞國家被認為是跨境電信詐騙者的「熱門聚點」。從2016年開始，中國公安部先後赴上述國家開展境外電信網絡詐騙犯罪窩點打擊10次，包機押解境外犯罪嫌疑人8架次，搗毀犯罪窩點26個，抓獲犯罪嫌疑人400餘名。

隨着東南亞國家加大對針對中國公民網絡犯罪集團的打擊力度，這些集團還流竄到蒙古國等國家。

另據英國路透社此前報道，蒙古國近日拘捕了800名中國公民，他們全部使用30天的旅遊簽證來到蒙古國，並涉嫌非法賭博、詐騙、電腦黑客、身份竊取和洗錢犯罪。