【低溫症】家中僅3張薄氈全給8歲女保暖　泰國單親爸9度寒夜凍死

近日本港氣溫驟降，市民都紛紛拿出厚衫及大褸，而一向氣候炎熱的泰國亦一反常態受寒流影響。當地一名單親爸爸在寒流期間，為了確保8歲女兒不會冷病，把家中僅有的保暖衣服及3張薄毛氈全給女兒，自己卻不幸於9度的寒夜凍死釀成悲劇。

泰國一名單親爸爸於9度的寒夜將所有保暖衣物及毛氈讓給女兒，自己卻不幸凍死。（Siam Rath圖片）

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泰國媒體報道，38歲單親爸爸柏拉薩恩（Prasarn Homethong）與太太離婚多年，從事勞動工作的他獨力養育兩名分別14歲及8歲的女兒，經濟狀況並不富裕，三父女僅居於一棟尚未建成的單層水泥房屋。

早前寒流襲泰，晚上氣溫只有9度，柏拉薩恩安排大女到親戚家暫住，他與8歲幼女留在家中。由於晚上大風，兩父女決定提早睡覺，為了不讓女兒冷到及容易入睡，柏拉薩恩將所有保暖衣物及家中僅有的3張薄毛氈全給予女兒，自己則僅穿一件單薄的保暖上衣及短褲入睡。

女兒晚上醒來，看到爸爸凍得瑟縮起來，便打算為他蓋上毛氈，不料他怎叫或拍，爸爸也毫無反應，嚇得即時到親戚家中向姐姐求救，最終揭發悲劇。當地警方經調查及驗屍，估計柏拉薩恩因半夜氣溫下降，身體無法適應低溫而凍死。