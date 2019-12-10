泰式按摩有望列入世界文化遺產　臥佛寺設正規學校傳授2500年技術

港人喜歡去泰國，除了價錢「抵玩」，更可以來一個正宗的泰式按摩！這一種被指已經有超過2000年歷史的技術，近日有可能被列入聯合國教科文組織的世界文化遺產！

泰國是港人旅遊熱門地點之一，不少人都喜歡到當地享受泰式按摩。（資料圖片）

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現存的泰式按摩被指源自印度，在大約2500年前由醫生及僧侶傳入泰國，然後不斷代代相傳。相傳於19世紀，泰國仍然由泰王拉瑪三世統治的時候，有學者將相關按摩的知識刻在曼谷臥佛寺的石頭上面，該寺亦有正規的按摩學校，傳授按摩技術，至今成功訓練出超過20萬名按摩技師，在145個國家工作，在泰國國內的技師數以萬計。

曼谷臥佛寺更有正規的泰式按摩學校，至今已經訓練超過20萬人。（資料圖片）

多年之後，泰式按摩知識已經在泰國國內廣為人知，全國的街頭巷尾都開滿了按摩店，最近泰式按摩這一門技術更有可能列為聯合國教科文組織旗下的世界文化遺產，該組織於本周一（9日）在哥倫比亞首都波哥大開會討論。

臥佛寺按摩學校的總監表示，「對於很多殘障或是有債務問題的人而言，這份工作是一個機會，因為它不需要任何資本，只需要一雙手及知識」，而且在經濟環境差的時候明顯有更多人有興趣入行。

不過這門技術的要求亦都十分高，專門到曼谷學師的莎瑞（Chilean Sari）就指，泰式按摩技術十分仔細，需要注意很多事情。泰式按摩集中於導向痛楚肌肉附近的血液流動，有研究指出相關技術的確可以紓緩背痛、頭痛、失眠、焦慮等症狀。

（綜合）