以為撞到「哈士奇」　暖男車返公司先發現係「佢」　真身嚇親同事

駕車途中撞到狗狗，相信許多司機也不會不顧而去。加拿大一名男子日前開車上夜班時，不慎在路上撞到一隻疑似哈士奇或德國牧羊犬。由於現場漆黑一片，他擔心狗狗遭遇不測，便將牠帶上車及打算負責醫療費用，詎料回到公司後，「狗狗」的真正身份卻令同事大吃一驚！

加拿大一名男士日前上班時，以為開車撞到「哈士奇」，詎料真身令同事大吃一驚。（Mikhail_Vasilyev／Unsplash）

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加拿大男子博羅季斯基（Eli Boroditsky）表示，上周二晚（3日）約9時半開車回公司上夜班時，在公路上突然遇上一隻動物從路旁跑出，他擔心牠被撞後的傷勢，便馬上下車查看，當時還以為撞到一隻哈士奇或德國牧羊犬，因不忍心把牠丟在路上，沒有多想便帶牠上車離去。

原來真身是土狼！（Twitter圖片）

博羅季斯基萬萬沒想到，在他座駕後座的竟然是一隻野生動物，回到公司後，不少同事上前查看，竟發現「狗狗」原來是一隻土狼，紛紛大吃一驚。博羅季斯基稱發現土狼時，「牠很溫馴，我還伸手拍拍牠的頭」，完全沒想過牠是野生動物。

翌日早上，博羅季斯基將土狼送到專門救援照顧野生動物的「野生動物天堂（Wildlife Haven）」，經檢查後，獸醫估計土狼大約1至3歲，健康情況大致良好，只是頭部有輕微撞傷，臉部及腳部亦有割傷，幸好康復進度理想，預計數星期內便可放回野外。

（綜合）