【咁都得】想生BB激戰卻用穿窿安全套　男友奇葩原因令台女超傻眼

情侶纏綿時使用安全套，最主要原因應是避孕，不過有台女日前發文抱怨，稱男友與她準備好迎接小生命，可是纏綿時竟又使用安全套，她好奇詢問男友使用安全套的原因，沒料對方回答竟令他相當傻眼。帖文令網民哭笑不得，直言：「這就是為甚麼要教性教育的原因……」

台女稱早前與男友提起想生小孩，但不明白對方纏綿時為何使用安全套。（示意圖，資料圖片）

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該名台女早前投稿至facebook專業「靠北性事」，稱最近與男友討論生小孩的事情，對方未有拒絕，可是兩人發生關係時，男友卻「反而戴套了」。台女感到奇怪，鼓起勇氣問男友使用安全套的原因，沒想到竟獲得超奇葩回應，「我問他為甚麼要戴套，他把套子拿給我看上面有很多小洞」。

台女對於男友的舉動一頭霧水，因兩人有共識接受自然受孕，不明白為何他要在安全套上刺上小洞，於是再問男友，「我不懂他要幹嘛，他居然跟我說他要過篩，看能不能過濾不好的精液」。

男友的回答令台女傻眼，令她只好發文向網民「取暖」，然而網民看過帖文卻笑翻，直指台女男友的言論「曲直難分」，「過篩，他以為是麵粉哦」、「他的腦袋一定忘記過篩了」、「足夠優秀的，才能突破重重難關的概念」。

好奇的台女問男友為何要使用穿洞的安全套，沒料對方竟回答令她傻眼的原因。（示意圖，資料圖片）

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另有人指出如男友真心說出言論，擁有如此錯誤的性知識似乎反映他還未適合生育下一代，「我們的健康教育有這麼失敗嗎」、「笑死，難道以為像蝌蚪那麼大嗎」、「如果智商會遺傳的話，勸你們別生」、「這就為什麼要教性教育的原因」。