性交中途安全套斷成3截卡陰道內　台女嚇到面青　醫生：快睇婦科

有什麼比享受魚水之歡時看到安全套破裂更恐怖？就是斷開足足三截！台灣一對遠距離戀愛情侶難得見面，晚上當然親密一番，不過看到安全套變成3截後，兩人立即呆住，擔心安全袋會卡在陰道內。有醫生表示，女性陰道內有異物應該盡快取出，否則超過24小時就會變臭，如果陰道有受傷更可能會受感染。

一名台女與男友交歡期間看到安全套變成3截，嚇到面青。（資料圖片）

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事件中的女方住在屏東，男友就住在台北，兩人拍拖約半年，每次見面都會翻雲覆雨數次，以解遠距離戀愛之苦，其間他們會做足安全措施，而為了真實感，他們都會選用0.01超薄安全套。

直至一次他們交歡期間，發現保險套斷開3截，令女方「面都青晒」。她表示與男友一直使用該款安全套，過程中沒有危險行為，完全未料到會發生這樣的事情。男友當時提到安全套的品質實在太差，「都破了一定留在裏面了」，女方被嚇得立即問：「保險套卡在陰道裏面到底該怎麼辦？」

醫生建議如果有安全套卡在陰道內未能取出，應該盡快求醫。（資料圖片）

台灣婦產科醫生蔡鋒博提到，他自己都遇到不少因為使用情趣用品不小心而卡在陰道內的案例，建議遇上的時候可以先請對方幫忙取出，而女性陰道平均長約7至8厘米。

醫生又指出，他除見過安全套卡住外，甚至有人的按摩棒斷在陰道內、鐵環卡在男性性器官上，但因害羞而不敢就醫，最後發臭。他說安全套於出售前雖然有做過測試，但如果上面有顆粒的確會提高穿破可能性，建議完事前後都檢查安全套，亦應避免太過激情的情趣手段、不當使用情趣用品等，遇上安全套或情趣用品卡在陰道內未能取出，就應該盡快到婦產科求醫。

（東森新聞）

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