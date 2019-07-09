【DSE放榜】虎媽「關心」致女兒壓力爆煲　專家：閉嘴是最好支持

中學文憑試（DSE）即將在周三（10日）放榜，不少考生都緊張地籌劃前路，而為人父母的亦承受不少壓力，心情難以放鬆。有註冊心理學家及精神科專科醫生表示，父母行為表現會影響子女情緒，家長宜冷靜控制自己，與子女保持良好溝通。 註冊心理學家蔡穎妍向《香港01》表示，有應屆女生預期自己成績一般，故早已準備重讀，未料其母卻堅稱「相信你一定得」，不接受女兒重讀或入讀自資院校，連日來不斷與女兒爭吵，最終女兒疑壓力爆煲，情緒失控、做出自殘行為。 精神科專科醫生麥永接提醒，父母應思考對子女的期望是否合理，並了解子女的理想及目標，他透露曾有一名因學業壓力致抑鬱焦慮的男生，在父母支持下大為好轉。

蔡穎妍直言，父母的期望及突如其來的關心，都會對子女構成壓力，坦言家長「合上嘴」往往是對子女最大的支持及幫助。（受訪者提供）

女兒學業平平 虎媽關心變施壓

臨近DSE放榜，父母關心子女在所難免，但更應慎言，以免關心變施壓。註冊心理學家蔡穎妍指，有一名應屆文憑試考生，為家中獨生女，由於母親對女兒期望甚高，自中一開始，每周七天都安排女兒補習，無奈女生努力溫習亦只獲中等成績，未達母親期望，所以母親再安排她定期見心理學家，希望可為公開試作最好的「身心」準備。

蔡穎妍直言，母親出發點是為女兒著想，多年來均信任及支持女兒，即使自己須全職工作，仍會熬夜陪伴女兒溫習，甚至不惜賣樓實踐「讀萬卷書不如行萬里路」，帶著女兒每年去多次旅行，足跡遍及南美洲、非洲等地，希望女兒增廣見聞，惟旅行亦離不開學習：「每次去旅行回來都要出一本書，寫所見所聞、對自己影響、感受。」

女兒準備重讀 與虎媽「吵大鑊」終壓力爆煲

在中學苦讀六年，女生估計自己最多只可在DSE考獲20分，相信無望入讀三大（香港大學、中文大學及科技大學），故打算在放榜後重讀，再接再勵應考明年DSE，豈料其母卻堅稱自己對女兒很有信心，深信她「一定得」，不接受女兒有重考想法。母女二人持續為此事爭吵數日後，女兒終承受不了壓力，哭著邊𠝹手邊致電蔡穎妍求助。

蔡穎妍指，父母過分的期望及突如其來的關心，都會對子女構成壓力，坦言家長「合上嘴」往往是對子女最大的支持及幫助。

坦白說，父母想表示支持，就什麼也別問，什麼也別說，說說是非、談談新聞便可，毋須特別關心或特別表示不在意子女的成績，因為若你真的不在意，就不會提及。 註冊心理學家蔡穎妍

切忌有「災難性思想」 父母宜管理期望

精神科專科醫生麥永接亦認同，父母行為表現會影響子女情緒。他指，有一名應屆DSE男生曾因考試壓力，長期腸胃不適、失眠，試前更出現焦慮及抑鬱，須服藥控制；一般而言，同類個案情況會在放榜前夕變差，故他曾了解男生的情況，卻被告知已明顯好轉：「原來男生與父母傾談後發現，父母認為他的健康及快樂，遠比成績重要，他明白『不一定非八大不可』，漸漸放鬆心情，考慮不同升學渠道。」

若持續兩星期情緒低落 應及早求助

麥永接提醒，考生在作最壞打算、思考不同出路時，忌持有「災難性思想」：「別以為入不到好大學等於無好工，無好工等於無前途，人生玩完」。他建議父母思考對子女的期望是否合理，亦宜了解子女的理想及目標，「家長與子女保持溝通，子女才會說出自己的想法，若留意到子女情緒持續低落兩周，應及早帶子女求助。」