【山寨爭議】日本MUJI被中國無印良品控侵權　北京終審判敗訴賠錢

日本家居品牌「無印良品」（MUJI）輸給中國山寨公司，近日北京市高級人民法院就無印良品侵犯商標權糾紛案，作出終審判決，要求日本無印在中國開設的「良品計畫、上海無印良品」，立即停止侵犯北京棉田公司無印良品（Natural Mill）註冊商標專用權，而日本MUJI亦要在天貓旗艦店及中國的實體店發布聲明，並須賠償共62.6萬元人民幣。

法庭要求日本無印在中國開設的「良品計畫、上海無印良品」，立即停止侵犯北京棉田公司無印良品（Natural Mill）註冊商標專用權。（資料圖片）

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早在2004年，日本MUJI還未進入中國市場時，海南南華實業貿易公司已搶先在其第24類商品註冊「無印良品」的商標，包括毛巾、棉織品及被罩等，有效期限至2021年4月27日，再將商標轉讓給北京棉田紡織品公司。

前年12月，北京棉田向日本無印良品的母公司株式會社良品計劃提出訴訟，稱日方侵犯了其「無印良品」的商標權。經過二審判決後，法院判定北京棉田勝訴。日企MUJI無法在其24類產品印上商標之餘，還須向北京棉田支付約62萬元人民幣罰款，MUJI已在去年1月提出上訴。

商標官司尚未告一段落，去年11月北京棉田以「無印良品Natural Mill」開設實體店舖，無論裝修風格及售賣商品，都與日本無印良品店舖非常相似，引起傳媒關注。

近日，北京高院作出終審判決，維持原判。北京高院表示，註冊商標具有地域性，被訴侵權產品在中國境內進入商品流通領域後，即已侵犯涉案商標專用權，良品計畫應當承擔相應侵權責任。日本「無印」在天貓旗艦店亦已發表聲明，稱已整改上述商品的商標標註情況。

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判決引起內地網民熱議，直言山寨品牌贏正牌的情況在中國常見，如「新百倫」、「喬丹」等，「搶先註冊是沒錯，但這種用心如果用在做品牌上，設計自己的品牌就好了」，另有人指以後就只用英文名字「MUJI」來分清，又或看清楚產地，「至少我是不會去買這樣的無印良品」。