【山寨新品】內地驚現「哈斯達根」雪糕奶昔　激似Häagen-Dazs！

沒有仿不到，只有想不到，就山寨產品來說，內地的「創造力」實屬世界頂級，部份山寨品牌甚至反客為主，把有悠久歷史的外國品牌控告到敗走。最近微博流傳多張「Haazs-Dagen」（哈斯達根）產品的照片，主要是奶昔類產品，但商標及產品設計與美國著名雪糕品牌「哈根達斯」（Häagen-Dazs）似到十足，網民笑稱是最新的山寨產品，如果不是細心查看和對比售價，可能會被騙到。翻查國家知識產權局商標局的資料，「哈斯達根」的商標共有3個，全部在今年內申請。

最日不少微博網民發現內地超市出現名叫「哈斯達根」的的雪糕奶昔貨品，外貌似足名牌雪糕Häagen-Dazs的包裝。（微博圖片）

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多名微博網民表示，近日在內地一些超市出現名叫「哈斯達根」品牌的產品，全是水果雪糕奶昔，惟從包裝設計、以至商標字樣，都與美國雪糕名牌Häagen-Dazs似到十足十，售價則由9元到10多元人民幣不等，而淘寶網都有相關產品上架。

正版的Häagen-Dazs雪糕。（微博圖片）

從網上相片可見，超市貨架上擺放了「哈斯達根」的雪糕奶昔，口味有雲呢拿、芒果、士多啤梨等，包裝分成桶裝和袋裝，其中桶裝的設計和Haagen-Dazs的雪糕杯非常相似，不少人離遠看都摸不着頭腦，惟「哈斯達根」的售價與真品雪糕有明顯差異，一般人稍為細看已可認出分別。

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據內地商標局資料，「哈斯達根」的商標申請有3個，其中兩個仍在審核。（國家知識產權局商標局截圖）

網民笑稱這山寨產品富欺騙性，形容是「神抄襲」、「這盜版的太有水平了」、「正版要被告了」。從國家知識產權局商標局的資料所見，「哈斯達根」的商標註冊申請有3個，全是今年內的事，共中一個已經被駁回，另外兩個仍在審批中。

（綜合）