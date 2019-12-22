台人妻怨富奶奶白鴿眼　老公懶理　呂秋遠：問題不是媽，而是媽寶

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不同住，婆媳關係不好更如意

嗨，這位姊妹好，俗話說，「婆媳相處好，機率低到爆。」所以婆媳之間的問題，向來都是婚姻的引爆點，特別是當配偶處於永凍狀態的時候，更是如此。不過，我想提醒你的地方並不在於婆媳問題，而是在於這件事情以外的危機。

如果目前跟婆婆分居，她能影響你的機會根本微乎其微。除了財產分別制這件事「或許」是她造成的問題，你關心的其餘焦點，包括「待人」、「相處」根本就不是問題，或者不需要去在意。例如對你爸媽沒禮貌，其實那是他們的教養問題，以後少來往接觸也就是了，畢竟他們是平輩，相處不來也沒辦法。至於「看不起」這種事，每個人都有不一樣的定義，不要把這些事情放在心上。況且，既然跟婆婆關係不好，跟她相敬如「冰」，那就更如你意不是嗎？難道你希望婆婆照三餐問候你，還要「把你當女兒看」，要求你「把她當媽媽看」？平常幫你照顧孩子，還希望一起逛街散步？

台女指奶奶想法偏激，就怕是她嫁來分家產似的。（《BB來了》截圖）

夫妻財產分配無可厚非

簡單來說，在不要預先下價值判斷的狀況下，我只問你，「他還行，但他媽很糟」，怎麼辦？

能躲就躲，能閃就閃，不然還要怎麼辦？人生很短、事情很多，你不能期望婚姻生活無病無痛，他媽媽能不管你，已經屬於萬幸，你還要如何？你可以問問其他人，關於婆婆介入夫妻生活的鬼故事，那才叫做拍案驚奇好嗎？

至於她「要求」要採行夫妻財產分配這件事，站在「她把你當外人」的角度來看，也是無可厚非。其實，夫妻財產分配的重點在於配偶跟你之間，在婚姻關係期間增加的財產，但不包括繼承與贈與，所以，除非兒子很會賺，如果財產都在婆婆身上，她確實是多心了。她百年以後，你老公繼承她的財產，你只要比老公晚死，縱然有分別財產，還是可以分到遺產（只是要等到天荒地老）。而就算你們沒辦分別財產制，如果她死掉而你們離婚，你還是什麼都分不到。

呂秋遠指婆媳問題不是婚姻絆腳石，反而丈夫如何處理問題的態度更重要。（《BB來了》截圖）

婚姻的重點是配偶

重點在於態度，我知道。那種有錢人怕窮人來分錢的樣子，你看了很不爽。

可是，你老公呢？如果他在媽媽要求分別財產制的時候，不能很man的站出來說，「這是我家的事，你住海邊逆？」那麼這段婚姻的危機也就出現了。因為他在關鍵時刻，不能像寶傑一樣挺身而出，那麼往後發生問題時，他會退避三舍，也就指日可待。你們之間的問題，從來就不是媽，而是媽寶，你可以理解嗎？所以我說，婆媳問題是婚姻問題的引爆點，而非殺手，主要是因為，婚姻死掉，通常是對方或兩個人一起造成的，婆婆只能引爆業力而已。

我沒有希望你靜觀其變，但是我希望你明辨是非。萬般帶不走，只有夫隨身，婚姻只是你們兩個人的事，重點都在於配偶，不是在別人。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）